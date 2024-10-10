【娛樂場】自資出新歌《一些事一些人》 張明偉情侶檔拍MV奉旨放閃

靈感來自日本漫畫

《一些事一些人》由CHARMING WAY作曲、梁栢堅填詞、Adrian Chan監製。弦樂部分遠赴德國錄製，所有樂手均來自香港，逾60名工作人員參與，花了大半年完成心血結晶。張明偉接受《明報》訪問，透露新歌由來，「記得同栢堅喺一次打邊爐認識，當時咁啱講起大家都好鍾意漫畫《JOJO》，不如一齊寫首有關《JOJO》題材嘅歌」。《JOJO》是日本漫畫家荒木飛呂彥的作品《JOJO的奇妙冒險》。他說：「《JOJO》其中一個特點，是一眾角色都有自己的精神力量，作者將呢種力量擬人化，簡稱『Stand』，為自己相信的未來打拼。每個人的Stand都有自己的特性和長短，以不同流行文化，例如塔羅、rock band名為不同Stand的稱號。雖然《一些事一些人》最後冇直接用《JOJO》入面角色嘅名，但比起漫畫，現實中我哋更需要保留呢份精神力量。」

張明偉有感而發稱離開舊公司兩年，投入做好歌給樂迷，真的不容易，「呢個宇宙真係好多未知數、無窮無盡咁打埋嚟，生活往往就係咁，相信大家都同我一樣，受到各方面挑戰，希望呢首歌可以同大家一齊勇敢去克服」。

夾band從冇掙過錢

提到CHARMING WAY是獨立樂隊，逾60人花半年時間製作新歌，是否成本不菲？張明偉說：「好彩大家知我哋自資，願意收友情價，否則根本冇可能成事。CHARMING WAY成團5年，自己夾band超過十幾年，坦白說從來冇掙過錢。」會否覺得搵自己笨？他說：「之前都覺得搵自己笨，但人愈大愈明白到開心唔係用錢衡量。同埋我好有信心，就算搵唔到咩大錢，都可以靠自己的技能，一雙手養活自己同屋企。」

女友不介意得一個鏡頭

張明偉表示現在做音樂人還要搞social media活動兼拍攝，「樣樣都唔容易，難得一班兄弟齊心合力，堅持做自己喜歡的事，當然唔少得fans支持」。至於女友許倚榕客串MV，他稱是導演建議，透露對方花3小時化妝整頭，只為拍一個遠鏡鏡頭，大讚女友好好：「佢完全冇介意。」張明偉表示跟女友陸續有合作，現在有網上配音短片，未來會推出更多不同類型節目。