明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】自資出新歌《一些事一些人》 張明偉情侶檔拍MV奉旨放閃

【明報專訊】在無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》飾演「佐治」的張明偉離巢兩年，全身投入與鼓手陳偉倫、結他手黃嘉麟和低音結他手李兆偉組成的樂隊CHARMING WAY；他最近公開與李麗珍女兒許倚榕的戀情，新歌《一些事一些人》MV找來女友客串，二人奉旨放閃。

靈感來自日本漫畫

《一些事一些人》由CHARMING WAY作曲、梁栢堅填詞、Adrian Chan監製。弦樂部分遠赴德國錄製，所有樂手均來自香港，逾60名工作人員參與，花了大半年完成心血結晶。張明偉接受《明報》訪問，透露新歌由來，「記得同栢堅喺一次打邊爐認識，當時咁啱講起大家都好鍾意漫畫《JOJO》，不如一齊寫首有關《JOJO》題材嘅歌」。《JOJO》是日本漫畫家荒木飛呂彥的作品《JOJO的奇妙冒險》。他說：「《JOJO》其中一個特點，是一眾角色都有自己的精神力量，作者將呢種力量擬人化，簡稱『Stand』，為自己相信的未來打拼。每個人的Stand都有自己的特性和長短，以不同流行文化，例如塔羅、rock band名為不同Stand的稱號。雖然《一些事一些人》最後冇直接用《JOJO》入面角色嘅名，但比起漫畫，現實中我哋更需要保留呢份精神力量。」

張明偉有感而發稱離開舊公司兩年，投入做好歌給樂迷，真的不容易，「呢個宇宙真係好多未知數、無窮無盡咁打埋嚟，生活往往就係咁，相信大家都同我一樣，受到各方面挑戰，希望呢首歌可以同大家一齊勇敢去克服」。

夾band從冇掙過錢

提到CHARMING WAY是獨立樂隊，逾60人花半年時間製作新歌，是否成本不菲？張明偉說：「好彩大家知我哋自資，願意收友情價，否則根本冇可能成事。CHARMING WAY成團5年，自己夾band超過十幾年，坦白說從來冇掙過錢。」會否覺得搵自己笨？他說：「之前都覺得搵自己笨，但人愈大愈明白到開心唔係用錢衡量。同埋我好有信心，就算搵唔到咩大錢，都可以靠自己的技能，一雙手養活自己同屋企。」

女友不介意得一個鏡頭

張明偉表示現在做音樂人還要搞social media活動兼拍攝，「樣樣都唔容易，難得一班兄弟齊心合力，堅持做自己喜歡的事，當然唔少得fans支持」。至於女友許倚榕客串MV，他稱是導演建議，透露對方花3小時化妝整頭，只為拍一個遠鏡鏡頭，大讚女友好好：「佢完全冇介意。」張明偉表示跟女友陸續有合作，現在有網上配音短片，未來會推出更多不同類型節目。

上 / 下一篇新聞