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娛樂

踏入演藝生涯最後階段 梁朝偉預告任監製自組班底開戲

梁朝偉預告埋班做監製開戲：入行42年做想做的事

【明報專訊】梁朝偉（偉仔）前晚在太太兼經理人劉嘉玲陪同下到中環出席銀行廣告記者會，偉仔自言不擅理財，「我不需要擅於理財，有人擅於理財便可」，他所指的「有人」非太太而是銀行，「要交給專業人士處理，正如做戲就交給我」。他有感踏入演藝生涯最後階段，一直等待機會演好角色有點不切實際，預告自組班底開戲，身兼監製演員兩職，製作自己想拍的題材和角色。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

偉仔最近為銀行拍廣告，前晚出席發布會，透露多年沒拍香港廣告，今次製作團隊包括導演及攝影夏永康、服裝造型張叔平與美術指導文念中，之前已合作無間，非常有默契。問到會否多拍香港廣告？他表示看緣分，「像拍戲，有很多人找我演出，但都要我喜歡才可，要找到合適的劇本和角色很難，最好自己搞製作，做自己想做的事，一直等有點不切實際」。

偉仔預告將自組班底拍電影，他監製兼演出，目前屬構思階段，題材和角色還未落實，「我入行已42年，成日等不是辦法，應主動一點，將自己多年來所睇的小說、文學或想做的角色，搵一班人幫手創造出來。我正在放假，最快明年夏天才開始。其實我現在已有些想法，屬意哪個導演執導就未講得，題材亦未落實，因改來改去，總之好睇啦，應該會是劇情片加少許動作」。

親任監製 成功與否無得抵賴

偉仔表示任監製控制整部戲很大責任，無論成功或失敗都無得抵賴。問到身兼兩職會否辛苦？他說：「不怕辛苦，現在是我演藝生涯最後階段，不知道還有幾長，覺得這個階段，已累積那麼多經驗，應做自己想做的事情。」想演什麼角色？偉仔稱真的未想到，因一周前才有此想法，好初步，組班和寫劇本需時，非一日半日可完成，否則會求其。

偉仔和劉嘉玲最近重遊結婚地不丹，問是否去尋找創作靈感？他否認，表示純粹放假，多年前曾重回當地為電影拍了一幕戲，「想去個悠閒地方放假，不丹遊客少，可以接近大自然和爬山，舊地重遊喚起很多昔日回憶。不丹這個地方磁場很好，令我身心舒服。加上在泰國轉機，我好耐無去曼谷，又可以品嘗當地美食」。至於下一個旅程？他笑笑口說「諗緊」。

否認怕忘記對白拒演舞台劇

談到早前到歐洲拍攝西片《Silent Friend》，偉仔表示為此片事前準備了半年，拍了兩個月，今次演出最寶貴非錢，而是在過程中學懂了不是其範疇的腦神經科學和植物學，導演又介紹了很多電影給他看，在德國和匈牙利拍攝，認識了很多朋友，又逛了很多美術館和博物館，收穫豐富。他稍後前往日本出席《第37屆東京國際電影節》擔任競賽電影的評審主席，表示8日內看要15部電影，一日看3部。

劉嘉玲將於12月演出舞台劇《香港式離婚》，偉仔表示一定會支持去欣賞。對於劉嘉玲透露他曾有興趣演舞台劇？偉仔說：「現在要搞自己的電影，這是我的心願，想一手一腳完成，不是沒興趣演舞台劇，但一心不能二用。」劉嘉玲爆他驚演舞台劇，因擔心記不到對白？偉仔瞪大雙眼說：「我記唔到？你問吓拍戲嘅對手，我有冇試過唔記得對白？」

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相關字詞﹕不丹 劉嘉玲 東京國際電影節 Silent Friend 梁朝偉（偉仔）

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