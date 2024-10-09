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娛樂

【開箱】《黑帶出勤中》收視三連冠 金宇彬赤手空拳對付釋囚

【明報專訊】《我們的藍調時光》金宇彬主演韓片《黑帶出勤中》，上月13日在影視串流平台Netflix上架，講述精通跆拳道、空手道及劍道的青年熱心助人，成為「武術事務官」後，預防及打擊罪案。片中的動作場面痛快淋漓，信息簡單直接，難怪成為Netflix全球非英語電影收視榜三連冠。

出手相助獲官職

《黑帶出勤中》講述精通跆拳道、劍道及柔道的李政道（金宇彬飾），與父親一同經營炸雞店。政道送外賣途中，看見武術事務官遇襲，遂出手相助，其後獲頒好巿民獎。保護觀察官金宣民（金成均飾）見政道身手不凡，誠邀對方兼職武術事務官，頂替遇襲受傷同事。政道抱着一試無妨心態接受新挑戰，卻遇上難以對付的性侵女童釋囚姜奇重（李鉉傑飾）。

電影主線是透過武術事務官的工作看李政道成長，他的人生宗旨是快樂，做任何事志在追求樂趣；研習武術，因為勝利的快感，閒時喜歡與三名死黨打機，過平凡生活。政道擔任武術事務官後，憑機智與身手，一下子制服戴上腳鐐、企圖再次犯案的釋囚。獲稱讚的政道決定「做好這分工作」，將金色頭髮染回黑色。其後追捕姜奇重時，經歷人生首次失敗，但政道未言敗，學會從長計議，再次出動追捕犯人。這故事正好鼓勵沒有夢想的新一代年輕人，政道拘捕犯人時，起初不懂得說警誡詞，最後記下來，逐步成長，表現讓人動容。

角色職位有新鮮感

戲中談及的武術事務官，從未在其他韓國影視作品出現，帶來耳目一新感覺。保護觀察官與武術事務官主要工作是監察戴上電子腳鐐的釋囚，全天候24小時監察，以防他們再次犯案。保護觀察官負責心理輔導、聯絡及追蹤的工作，武術事務官則在必要情况下使用武力制服釋囚。戲中不忘帶出這工作困難重重，包括管理對象多、人手不足、釋囚無禮等，一一如實反映。戲中描述的性侵兒童案，現實中也常出現，容易引起觀眾共鳴，有助建立武術事務官正面形象。

金宇彬表現最大看點

金宇彬高大健碩身形與敏捷身手，是全片最大看點。他形象正面，亦令角色更有說服力。金宇彬為了角色增重18磅，學習跆拳道、劍道及柔道3個月，每個動作如空翻、飛踢等反覆訓練，效果不遜荷李活大製作。

《黑帶出勤中》敘事流暢，對白、畫面及音效等各方面，都有一定水準，技術上幾乎沒什麼可挑剔；但同時也有犯駁之處，如電影尾聲政道帶着三名好友圍堵姜奇重等壞人，政道與好友齊心合力對付反派，即使在緊急情况下也沒有報警求助，就似乎有點脫離現實。不過此片故事簡單直接，又拍得爽脆，老幼咸宜，小小缺點，瑕不掩瑜。

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