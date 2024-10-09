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娛樂

神木隆之介杉咲花拍劇似敘舊

【明報專訊】秋季日劇本周開鑼，TBS電視台昨日舉行記者會，一口氣宣傳3部新劇，請來《海中沉睡的鑽石》神木隆之介、杉咲花，《好想把那個人渣狠揍一頓》奈緒、玉森裕太，以及《獅子的藏身處》柳樂優彌、坂東龍汰和齋藤飛鳥等合共13名主角同台亮相，現場氣氛相當熱鬧。童星出身的神木和柳樂都表示，首次出席聯合宣傳活動，「心情有點緊張，但亦覺得興奮，希望大家玩得盡情」。

《海中沉睡的鑽石》講述一場跨越70年的愛情、友誼和親情故事，由1955年因煤礦產業而崛起的長崎縣端島（又稱軍艦島），一直講到現代東京。神木隆之介與杉咲花由十餘歲開始合演日劇《刑事弓神》、電影《妖怪大戰爭》，又為動畫《瑪莉與魔女之花》配音，可謂老友鬼鬼，互相暱稱對方為「神大人」和「花大人」。杉咲花大讚神木樂於助人的性格至今未變，神木聞言害羞得低頭說「謝謝」。

另一方面，土屋太鳳與柳樂優彌自2015年合演NHK晨間劇《幸福洋菓子》後，相隔9年再次拍檔，已為人母的土屋表現亢奮，「當我再見柳樂，難掩激動心情」，又稱讚對方是個出色演員，面對土屋頻頻「示好」，柳樂似乎無力招架，只好微笑回應。《獅子的藏身處》講述柳樂與扮演自閉症患者的弟弟坂東龍汰相依為命，當遇上自稱「獅子」的男孩，平靜生活頓起波瀾。

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