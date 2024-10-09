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《黑白大廚》賽果揭盅 素人廚師「下剋上」贏3億韓圜

【明報專訊】韓國烹飪比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》叫好叫座，連續兩周登上Netflix全球非英語節目收視冠軍，昨日播出最後兩集，自稱「拿坡里美味黑手黨」的素人廚師權聖晙擊敗《鐵人料理》2010年冠軍李愛德華（Edward Lee），贏得3億韓圜（約180萬港元）獎金。

《黑白大廚》邀請20名資歷和地位崇高的韓國名廚（白湯匙），跟80名素人廚師（黑湯匙）比併廚藝，鬥至最後8強，「拿坡里美味黑手黨」率先晉身決賽，其餘7人包括4名「白湯匙」崔賢錫、鄭智善、蔣皓埈和李愛德華，以及3名「黑湯匙」透過無限地獄復活賽，逐一遭到淘汰，李愛德華成為最後生還者，展開真正的黑白大戰。

黑湯匙廚師由參賽至今，只能以稱號示人，象徵他們寂寂無名，直至「拿坡里美味黑手黨」躋身決賽，才獲准公布真實姓名：權聖晙。至於李愛德華亦在完成最後一道菜式時，首次向評判公開自己的韓文名字「李均」。決賽題目是「賭上個人名聲的料理」，評審方式是兩名裁判：韓國餐飲集團The Born Korea行政總裁兼《白老師的背包食堂》節目主持白種元與韓國唯一米芝蓮三星餐廳Mosu的主廚安成宰意見一致才算勝出，若二人有分歧，權聖晙與李愛德華便要再鬥一場，直至分出勝負為止。

李愛德華以大膽創新手法，炮製韓式年糕甜品；權聖晙則以羊肉意大利餃子應對，展開一場創新與傳統的較量。經過試食之後，兩名評判一致認為權聖晙勝出，打破階級壁壘，入行30年的李愛德華大方認輸，表示「我想要在韓國跟我的同胞一起」，贏得所有參賽者熱烈掌聲回應。

相關字詞﹕黑白大廚：料理階級大戰

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