明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

坐擁124億身家 超越Rihanna Taylor Swift榮升樂壇女首富

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift歷時近兩年的《Eras Tour》將於今年12月正式落幕，據財經雜誌《福布斯》統計，Taylor坐擁16億美元（約124億港元）身家，踢走了Rihanna，榮升全球樂壇女首富，而且有別於Rihanna大部分收入來自經營時裝、彩妝、服裝生意，Taylor以音樂事業為主，名副其實最賺錢女歌手；另一方面，上月網上流傳Taylor與美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）的分手合約，隨着前者前日現身球場為男友出賽打氣，謠言不攻自破。

《福布斯》周一報道指今年初榮升10億美元（約78億港元）樂壇富豪的34歲Taylor Swift，目前身家約16億美元，從坐擁14億美元（約109億港元）的Rihanna手上，奪去樂壇女首富寶座。據報Taylor擁有的房地產總值約1.25億美元，其餘資產全部透過音樂事業、版稅和演唱會所得。她跟唱片公司老闆Scooter Braun就出道初期首6張唱片的母帶紛爭，導致Taylor重新灌錄該6張唱片歌曲，此事除鼓勵新一代歌手爭取個人權益，並獲得同行的認同之外，也為Taylor塑造敢於對抗大財團的形象；而且重新灌錄及發行的6張唱片，無論銷售額及在串流平台表現，均極之成功，部分電台更表明只會播放Taylor重錄版本的歌曲。

Taylor Swift去年3月展開的《Eras Tour》世界巡迴演唱會，專揀至少容納5萬觀衆以上的場館，依然一票難求，成為史上首個收入超過10億美元及20億美元的巡唱。《Eras Tour》一再加場，本月18日重返北美，在邁阿密揭開序幕，12月8日在加拿大溫哥華唱最後一場，歷時近兩年的巡迴演唱會正式落幕。美媒指Rihanna跟Taylor不一樣，前者對上一張專輯已是2016年推出的《Anti》，而且近年把事業重心轉移到時裝、美妝、護膚品及內衣生意，所得利潤比歌唱事業要多，是否算樂壇富豪也受到質疑。

現身場館為男友打氣

另一方面，上月網上瘋傳Taylor Swift男友查維斯卻斯委託公關公司Full Scope草擬「分手合約」，提到二人定於9月28日宣布分手，該公司將代為發表聲明，內容必須保持優雅、親和及互相尊重的態度。隨着Taylor缺席查維斯效力的堪薩斯城酋長隊兩場比賽，兩人是否真的如傳聞所說，已於上月底分手，自然惹起關注。不過，前日堪薩斯城酋長隊在主場迎戰新奧爾良聖徒隊，Taylor身穿Vivienne Westwood的格仔迷你裙襯長靴現身堪薩斯城酋長隊的箭頭體育場，繼續為男友出賽打氣，證明兩人依然是一對，並未有分手。

相關字詞﹕樂壇天后Taylor Swift

上 / 下一篇新聞