坐擁124億身家 超越Rihanna Taylor Swift榮升樂壇女首富

《福布斯》周一報道指今年初榮升10億美元（約78億港元）樂壇富豪的34歲Taylor Swift，目前身家約16億美元，從坐擁14億美元（約109億港元）的Rihanna手上，奪去樂壇女首富寶座。據報Taylor擁有的房地產總值約1.25億美元，其餘資產全部透過音樂事業、版稅和演唱會所得。她跟唱片公司老闆Scooter Braun就出道初期首6張唱片的母帶紛爭，導致Taylor重新灌錄該6張唱片歌曲，此事除鼓勵新一代歌手爭取個人權益，並獲得同行的認同之外，也為Taylor塑造敢於對抗大財團的形象；而且重新灌錄及發行的6張唱片，無論銷售額及在串流平台表現，均極之成功，部分電台更表明只會播放Taylor重錄版本的歌曲。

Taylor Swift去年3月展開的《Eras Tour》世界巡迴演唱會，專揀至少容納5萬觀衆以上的場館，依然一票難求，成為史上首個收入超過10億美元及20億美元的巡唱。《Eras Tour》一再加場，本月18日重返北美，在邁阿密揭開序幕，12月8日在加拿大溫哥華唱最後一場，歷時近兩年的巡迴演唱會正式落幕。美媒指Rihanna跟Taylor不一樣，前者對上一張專輯已是2016年推出的《Anti》，而且近年把事業重心轉移到時裝、美妝、護膚品及內衣生意，所得利潤比歌唱事業要多，是否算樂壇富豪也受到質疑。

現身場館為男友打氣

另一方面，上月網上瘋傳Taylor Swift男友查維斯卻斯委託公關公司Full Scope草擬「分手合約」，提到二人定於9月28日宣布分手，該公司將代為發表聲明，內容必須保持優雅、親和及互相尊重的態度。隨着Taylor缺席查維斯效力的堪薩斯城酋長隊兩場比賽，兩人是否真的如傳聞所說，已於上月底分手，自然惹起關注。不過，前日堪薩斯城酋長隊在主場迎戰新奧爾良聖徒隊，Taylor身穿Vivienne Westwood的格仔迷你裙襯長靴現身堪薩斯城酋長隊的箭頭體育場，繼續為男友出賽打氣，證明兩人依然是一對，並未有分手。