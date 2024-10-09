明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《七夜雪》 李沁曾舜晞結武俠情緣

【明報專訊】改編自滄月同名小說的古裝武俠劇《七夜雪》今日在愛奇藝首播，李沁與曾舜晞主演，王弘毅、陳昊森、曾可妮、金澤灝、邵羽柒合演。

新疆雪域取景添唯美色彩

《七夜雪》講述鼎劍閣的霍展白（曾舜晞飾）為了救治昔日友人之子，歷經8年艱難險阻，終於獲得藥師谷主人薛紫夜（李沁飾）開出的絕世藥引。與此同時，魔教大光明宮排名第一的神秘殺手瞳（陳昊森飾）也在尋求重獲自由，過程中與霍展白發生衝突，兩人最終被薛紫夜救回藥王谷療傷，從而展開一段複雜的情感糾葛。

李沁劇中造型穿白色毛領大衣，妝容清新淡雅，跟她在《慶餘年》中的甜美形象截然不同；曾舜晞穿咖啡色和黑色俠客裝束，眼神露出不凡氣質，彷彿真正的俠客就在眼前。今次是台灣男星陳昊森首部在內地拍攝的劇集，他的黑色殺手造型、眼神中透着凌厲殺氣，跟以往陽光形象不同。除演員的妝容打扮和服裝設計花心思外，劇組在新疆的雪域實地取景，為《七夜雪》營造一種清冷而又溫柔的氛圍，畫面增添唯美色彩。

曾舜晞展現俠客堅強不屈

李沁在《七夜雪》中飾演的藥師谷主人薛紫夜，角色背景複雜，情感糾葛豐富。至於曾舜晞在《蓮花樓》等劇的表現也贏得觀衆認可，他今次飾演的霍展白跟以往形象有着明顯的對比，展現一個俠客的堅強與不屈。

李沁憑《慶餘年》封劇集女神

導演團隊由《蓮花樓》的任海濤與《花千骨》的梁勝權聯手，原著小說《七夜雪》在武俠文學界享有高度評價，核心主題是宿命感的深度挖掘，李沁與曾舜晞的角色關係如同星軌交織，牽引着他們的心絃，帶觀眾進入這個充滿了冰雪、俠義與愛恨的世界。

李沁曾在上海戲劇學院附屬戲曲學校學習，13歲演出崑曲《牡丹亭．遊園》、《牡丹亭．驚夢》。2008年被導演李少紅發掘，簽約榮信達影視，因演出李少紅版《紅樓夢》中少年薛寶釵一角嶄露頭角，正式進入演藝圈。2013年演出電視劇《璀璨人生》、《千金歸來》、《花開半夏》受關注，2019年演出電影《中國機長》、《誅仙I》及電視劇《慶餘年》受到更多關注，成為內地劇女神。2021年主演的《錦繡南歌》更成為中國首部獲得國際艾美獎最佳電視劇的劇集。

曾舜晞2019年主演《倚天屠龍記》曾在無綫播放，之後參演過無綫劇集《使徒行者3》，近年主演劇集《蓮花樓》、《田耕紀》等均受歡迎，人氣上升。

相關字詞﹕曾舜晞 李沁 七夜雪

上 / 下一篇新聞