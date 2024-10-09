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娛樂

重慶歌迷大合唱廣東歌 楊千嬅︰以為喺香港演出

【明報專訊】楊千嬅前晚舉行《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》重慶站尾場，請來《聲生不息》女子組隊員之一的劉惜君合唱《姊妹》及《葡萄成熟時》。雖然重慶歌迷的母語不是粵語，但在3場演唱會上，現場歌迷都跟千嬅合唱《假如讓我說下去》、《河童》等廣東歌，令千嬅感動不已，笑言以為喺香港演出。

巡唱完成42場 尾站重返廣州

楊千嬅感謝歌迷給廣東歌一個價值的肯定，「很開心可以再次重返重慶這個地方開唱，感謝觀眾們，感謝每一個一直很支持我的歌迷，喜歡我的音樂，喜歡廣東歌。最開心是大家學廣東話，每次在網絡上看到大家唱着我或其他歌手的廣東歌視頻，是讓廣東歌有更大的空間可以慢慢成長和發展，是因為有大家，才有更多的分享機會」。

千嬅這次巡迴演唱會已唱了42場，她表示進入倒數階段，完成餘下數站就結束，最後一站回到首站的廣州舉行。她說這是一個對她有很大意義的巡唱，很大的人生回憶，「這是我多年前就很想做的事，只有一個原因，就是很多朋友沒看過我的現場演出。一路走來很不容易，至少嘗試過，做到了」。她有感未必有能力去到每一個地方，但至少大家會聽到她的歌。重慶站的演出剛好在國慶黃金周舉行，千嬅到埗後立即到歌迷為她準備的應援展覽地點參觀和拍照；她突然出現，立即被過千歌迷包圍，場面混亂。千嬅與工作人員一度失散，急得大叫「我同事不見了！」歌迷才靜下來，讓她能把同事拉回身邊。

娛樂組

相關字詞﹕MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會 楊千嬅

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