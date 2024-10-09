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娛樂

赴澳洲拍TVB節目感悟人生 余文樂走出恐慌症全面復出

【明報專訊】TVB台慶節目《與天地對話》，先後有姜皓文、林盛斌（Bob）分別到也門及澳洲拍攝個人的領悟之旅，第3名嘉賓請來多年鮮在熒幕現身的余文樂，他日前跟大隊出發往澳洲拍攝。余文樂起程前接受TVB娛樂新聞台主持許文軒訪問，透露幾年前因身體問題減少幕前演出，現在的狀態OK，今年全面展開工作。余文樂2017年在社交平台自爆患恐慌症，變住家男照顧一對子女，享受家庭樂。這幾年他的外形變化，成為網民熱話，昔日的男神崩壞，不修飾的照片令42歲的他被指呈老態。不過在受訪片所見，余文樂狀態不俗。

娛樂組

余文樂被問到為何接受是次工作？他笑說：「導演組犀利，說服我公司！」提到他這幾年鮮有在幕前演出，他稱是身體問題，一見到人多便變得比較焦慮，但現在是OK的，他笑說：「聽講今次拍攝唔係太趕急，慢慢嚟，其實我今年都開始工作，仲排得密麻麻，大家不用擔心，多謝關心！」早前他上載潛水照片，是病後第一次再潛水，中途遇上恐慌症發作，嘗試克服後不果，只好無奈上水。今次到澳洲大堡礁會否再嘗試潛水，他賣關子未透露。

獨自主持 拍足12日

《與天地對話》是領悟之旅，余文樂獨自主持感悟人生，稱好奇拍攝形式，過往少拍這類型節目，而且拍攝時間長達12日，全程只拍攝他一個人，他說：「去澳洲一些過往未涉足的地方感期待，當傾吓偈，只要唔趕急，不需要玩遊戲就可以了！」問他會否掛住一對子女？他稱到機場前也跟家人食飯，子女可以跟他電話聯絡。余文樂抵澳洲展開拍攝後也在社交平台分享靚風景照片，留言：「感恩，能去這麼漂亮的地方工作。」又說「用手機就可以拍到這個畫面，真的很漂亮」。去年中余文樂已回歸演出工作，跟李李仁、賴雅妍及張書豪合作拍攝台劇《便利商店1999》，又參與電影《絕密任務》，今次他更拍電視節目，看來做足準備全面復出。

姜皓文也門拍攝一度失聯

《與天地對話》由吳國華監製，第4名參與拍攝的藝人是蔡思貝，日前她已跟大隊出發到索科特拉島。吳國華跟蔡思貝合作有默契，之前有《貝遊歐洲》。

早前姜皓文跟團隊到也門拍攝時遇上大規模軍事行動，過程中一度失聯。他已完成拍攝平安返港，在社交平台說：「一個難得一到的地方！一次難忘的經歷！」他亦分享拍攝這節目的感受，「第一次與天地緊貼，和自己真情對話，重新真正認識自己」。他在也門拍攝時，當地情况較緊張，大隊在當地騁請軍人沿路保護，甚至買樽水、過馬路都要軍人傍住。有次去大峽谷拍壯觀景色，航拍機差點被軍方槍炮擊落，幸好軍方聯絡到當地領隊了解情况，知道他們在大峽谷拍攝，要他們立即收起航拍機。雖然拍攝地點跟空襲位置有距離，但也門一日多次停電，沒有Wi-Fi無法通訊，酒店的Wi-Fi也是斷斷續續，故一度令親友擔心。

相關字詞﹕姜皓文 蔡思貝 吳國華 林盛斌（Bob） 余文樂 與天地對話

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