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娛樂

《危機航線》演躁狂症患者 劉德華︰用負能量面對就會變反派

【明報專訊】劉德華（華仔）監製及主演電影《危機航線》以高空犯罪為題材，講述萬呎高空上一架A380豪華客機遇劫陷入險境，華仔飾演的國際保安專家跟劫匪頭目鬥智鬥勇，營救女兒及全體乘客。華仔透露其角色患有躁狂病，發病時會控制不住自己，對妻女發脾氣。他談到如何準備角色時說︰「身邊不少人有類似情况，可能不至於是病，是情緒上較躁狂。有些人比較幸運，不會變成病。這一種始終是對自己生命的要求，或者對自己作品、工作、生活上的要求達到極端情况，因而出現這個狀况。不過如果腦分泌出現問題而變成病，這個情况就麻煩了。大家在生活上對自己寬容些會比較好。」

華仔認為大家在生活上會有很大壓力，很多家庭也面對相若情况，希望藉今次的躁狂症角色向觀眾帶出一些正面信息，他說︰「電影裏面，其實我哋反派同正派都是狂躁，我哋食同一種藥。屈楚蕭的角色都有躁狂症，在經歷病的過程之中，視乎你患病時如何去面對，如果你用負能量去面對，可能你就變成反派，如果你用正能量去面對，你就會是一個正派，我們兩個有相同鏡頭，去交代我哋食同一樣的藥。」

永不言休 唱歌演戲成生活一部分

華仔對於退休的問題，坦言經常思考，會放慢腳步。他覺得有好多事不可以忽略，像家人及朋友，都是他生活一部分。不過他應該不會退休，唱歌、演戲已是他生活一部分，當做興趣什麼都好，其他人如何界定他的生活，他不需要太過在意。

娛樂組

相關字詞﹕危機航線 劉德華（華仔）

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