《危機航線》演躁狂症患者 劉德華︰用負能量面對就會變反派

華仔認為大家在生活上會有很大壓力，很多家庭也面對相若情况，希望藉今次的躁狂症角色向觀眾帶出一些正面信息，他說︰「電影裏面，其實我哋反派同正派都是狂躁，我哋食同一種藥。屈楚蕭的角色都有躁狂症，在經歷病的過程之中，視乎你患病時如何去面對，如果你用負能量去面對，可能你就變成反派，如果你用正能量去面對，你就會是一個正派，我們兩個有相同鏡頭，去交代我哋食同一樣的藥。」

永不言休 唱歌演戲成生活一部分

華仔對於退休的問題，坦言經常思考，會放慢腳步。他覺得有好多事不可以忽略，像家人及朋友，都是他生活一部分。不過他應該不會退休，唱歌、演戲已是他生活一部分，當做興趣什麼都好，其他人如何界定他的生活，他不需要太過在意。

娛樂組