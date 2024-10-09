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娛樂

ViuTV節目巡禮 謝君豪讚Edan演技進步 MIRROR比併廚藝 《膠戰》回歸

MIRROR日內拍新團綜 陳瑞輝稱與女友感情穩定 姜濤自認最食得
謝君豪讚呂爵安演戲上很大進步︰說話淡定咬字清晰
ViuTV節目巡禮｜蒙嘉慧久休復出 拍旅遊節目兼任司機
保錡稱與菊梓喬重新聯絡再了解 193撞跌途人後不敢再駕辣跑

【明報專訊】「ViuTV 2025節目巡禮」昨日在會展舉行，公布明年推出8齣劇集及多個綜藝節目，男團MIRROR將拍攝首個廚藝比併節目《MIRROR Chef》，又製作新一輯招牌選秀節目《全民造星VI》，還有淡出幕前多年的蒙嘉慧拍攝《呢度住吓 嗰度住吓》，心廣體胖的她現身分享感受。謝君豪主演兼監製劇集《光明大押》，以及為實况節目《選角》擔任策劃人及導師。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR、黃浩然、周家怡、謝君豪、黃德斌、余香凝、蒙嘉慧、廖子妤及石修等出席ViuTV節目巡禮，MIRROR壓軸跳唱《Hunt You Down》掀起高潮。8齣新劇包括姜濤、邱士縉（Stanley）及郭嘉駿（193）主演、改編自同名韓劇《無用的謊言》；黃浩然與周家怡的《翻盤下半場》；石修、劉江、張雷、陳湛文的《老是常出現》；王智德、麥沛東的《社畜再培訓先導計劃》；邱彥筒、許軼、林宣妤的《哪一天我們會紅》；謝君豪主演兼監製，聯同呂爵安（Edan）、廖子妤及何啟華（Dee）合演《光明大押》；余香凝、黃德斌、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然的《麻甩媽咪》。杜琪峯、游乃海、朱淑儀將合作監製劇集《三命》，是橫跨60年，一人擁有3條截然不同人生道路的故事。

蒙嘉慧復出拍旅遊節目兼做司機

綜藝節目有《MIRROR Chef》、紀錄ERROR尋找音樂創作靈感之旅的《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》、P1X3L與5G葛綽瑤、何洛瑤、楊安妮、許寶恆及鍾卓穎再合作拍攝《P1X3L 5G上位計劃》，以及新一季《膠戰》。旅遊節目有久休復出的蒙嘉慧伙拍陳海寧及ERROR成員保錡主持的《呢度住吓 嗰度住吓》。

蒙嘉慧表示選擇福岡居住因近機場，今次除任主持，還充當司機接載兩名拍檔，又借衫給他們著，因拍攝時氣溫得20度，但保錡著背心。保錡開心跟對方合作，笑言小時候就看她的戲。

謝君豪在《光明大押》與Edan有不少對手戲，繼《過時．過節》後再合作，他讚Edan進步不少，「他很淡定，能發揮所長，靈活又懂得將想法放入角色，有幽默感，合作開心，亦令我很放心」。他指Edan以前說話很快，現在咬字清晰及淡定。他在《選角》擔任策劃人，因近年參演很多港產片，發覺很多年輕人喜歡演戲，跟ViuTV促成這節目，以比賽形式開班分享經驗。

街頭欣賞涂家堯演出 姜濤讚好聽

MIRROR將拍攝《MIRROR Chef》，隊長楊樂文（Lokman）表示節目組十分神秘，他們仍未知拍攝形式。眾成員讚江生（AK）廚藝了得，煮意粉好味；姜濤則舉手自認最大食，他日前被拍到在尖沙嘴街頭欣賞《中年好聲音》涂家堯演出，他說剛巧路過，覺得對方唱歌好聽，要多支持香港歌手。他急着走因趕時間，又否認因赴台灣臨時不做《MATCHICAL LIVE 2024》嘉賓，但不透露因何事去台灣。至於在社交平台上載刮痧相，稱沒有病，是定期身體保養。盧瀚霆亦上載拔罐照，說跳舞多年身體有多處舊患要維修。

Edan不知林明禎出新歌

Edan緋聞女友林明禎出新歌《On Cloud Nine》，他說不知道並反問：「已推出？未聽過，她沒問我意見。」羅家英讚他口才好，看好追到林明禎？他笑說：「多謝他，他比我叻，追到阿姐（汪明荃）。」陳卓賢（Ian）傳演唱會將開Part 2，他說未收到消息。對於房屋署長羅淑佩近日轉支持周吉佩，他說︰「都是想有更多人支持香港歌手，希望樂壇百花齊放。」Frankie早前捲入圈外女友的黑歷史風波，他稱與女友感情穩定，目前專心工作。Stanley爆姜濤拍劇時有很多花名，「工作人員驚大嗌姜濤埋位，會惹粉絲圍觀，所以用『感恩、快啲啦』來代替」。

保錡：與菊梓喬再了解中

保錡緋聞女友菊梓喬日前稱跟他少聯絡，似暗示戀情告終？保錡對此否認道：「報道指她沒跟我聯絡後，我們就開始聯絡番，還去食泰國菜和甜品。（感情依舊？）再了解中。」他以跑步形容兩人關係進展，「以10K計算，現在跑步中」。但不肯講跑了多少K。梁業（肥仔）提起早前離世的外婆眼濕濕，表示喪禮由媽媽處理，之前探外婆時已有心理準備。193指肥仔得知外婆死訊時在日本拍節目，表現很專業，堅強完成工作。肥仔感恩傷心時有3名好兄弟陪伴。193早前駕駛跑車撞倒途人，他說事後不敢再駕駛那輛跑車，「事後有聯絡該女士，她說已沒大礙」。

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