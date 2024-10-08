《黑白大廚》冠軍今揭曉 8強餐廳預約增 帶動韓飲食業

文：蘇珮欣

《黑白大廚：料理階級大戰》連續兩星期在Netflix全球非英語節目收視榜登頂，其中韓國、台灣、新加坡及香港收視均稱冠，截至昨日依然是港區Netflix最多人收看的節目，比《媽媽朋友的兒子》等韓劇還受觀衆歡迎。節目評判之一、韓國唯一米芝蓮三星餐廳Mosu的主廚安成宰，在YouTube教煮大蒜即食麵，深受網民追捧，資深藝人李司棋也跟着煮，並把片段上傳到社交平台，同樣獲網民點讚，指她緊貼潮流。

冠軍獎金180萬

烹飪比賽節目《黑白大廚》中「白湯匙」20名廚和80名寂寂無名的「黑湯匙」廚師，合共100人競賽，冠軍可獲3億韓圜（約180萬港元）獎金。之前已播出10集，最後兩集今日上架。對於外界反應熱烈，節目製作單位昨日在記者會表示，沒想過備受觀眾喜愛，開播前深怕會「完蛋」，非常感謝外界支持；還透露參賽廚師的餐廳預約急升，很開心節目帶動韓國飲食業。據韓國餐廳指南及搜尋應用程式Catch Table資料顯示，參賽者的餐廳搜尋量，在節目開播一周後急升75倍。暱稱「三星」的參賽者姜勝元表示，他經營的西餐廳預約多了，「切實感受到《黑白大廚》的人氣」。

餐廳旺丁旺財，《黑白大廚》中出現的創意料理也成為網民熱話，第8集15人參與「敗部復活賽」，菜式必須取材自便利店，最終「復活」3人所製作的栗子Tiramisu、油潑即食麵及即食金邊粉，掀起網民熱議，Netflix索性公開相關食譜，跟網民分享便宜又簡單的美食。對於觀眾指部分賽制欠公平，例如團體賽難以分出廚藝高低，製作單位稱希望比賽內容多元，結局會有個人比賽，相信能滿足觀眾要求。被問到會否開拍第2季，製作單位稱尚未確定。

為參賽餐廳停業45天

8強廚師中佔「白湯匙」4人，包括《打開雪櫃》明星廚師崔賢錫、韓國首名中菜女廚神鄭智善、日式料理王蔣皓埈及《鐵人料理》2010年冠軍李愛德華（Edward Lee），以及4名「黑湯匙」：「三星」姜勝元、「料理狂人」尹南魯、「阿姨無菜單料理1號」金美玲及「拿坡里美味黑手黨」權成俊。製作單位強調「黑白湯匙」各佔4席，但他們從沒有介入影響賽果，相信冠軍會是具備各種才能的「超級廚師」。據悉權成俊率先入決賽，他表示站在上層觀賽，真的覺得廚房像「地獄」。

8強之一崔賢錫表示，接到《黑白大廚》邀請時，已預想到《白老師的背包食堂》白種元及安成宰會擔任評審，非常信任兩人。崔賢錫又謂被製作單位一句「勇於挑戰的廚師更有型」才答允參賽，「（為了比賽）餐廳停業45天，是我入廚30年來首次，因為需要新的刺激所以決定參與，節目期間沒有太緊張，但發覺自己腿在震。」美籍韓裔李愛德華則表示《黑白大廚》在韓國比賽，獲邀參與已感榮幸。