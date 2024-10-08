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娛樂

【娛樂場】《危機航線》 劉德華屈楚蕭「雙瘋」高空生死搏鬥

【明報專訊】劉德華監製兼主演，彭順執導，張子楓、屈楚蕭、劉濤、王耀慶、張揚和周興哲主演的《危機航線》，講述五星級A380超豪華客機，在國際首航途中遭劫機，萬呎高空上劫匪要求35億人民幣（約38億港元）贖款，劫匪頭目Mike（屈楚蕭飾）以機上乘客做籌碼；乘客中包括國際保安專家高皓軍（劉德華飾）的前妻傅源（劉濤飾）與失明的女兒小軍（張子楓飾）。

性格暴躁的高皓軍，導致女兒小軍遇嚴重交通意外而失明，妻子因此決定離婚，他深感內疚一直隱身保護妻女。他為了家人和機上乘客，奮不顧身單槍匹馬與Mike鬥智鬥勇，以一敵眾殺出血路。

機艙打鬥物盡其用

高皓軍在一眾劫匪不停挑釁下，情緒徹底爆發，形成跟Mike「雙瘋」對峙、劍拔弩張的局面，兩人真槍實彈拼死一搏。接踵而來飛機失重、發動機失火、機艙爆炸下墜……場面險象環生。劉德華片中有連場動作戲，難忘劇組搭建的機艙還原真實大小，「封閉的機艙環境內，特別營造出無力的壓迫感。在一些動作場面上，空間雖小卻物盡其用，用盡機上每個可用的空間逃走或攻擊劫匪，創作過程中發現有很多可能，身為演員感到好大挑戰，但又好享受這個嘗試」。

觀眾反應兩極 有人想離場

《危機航線》在內地上映逾一周，觀眾反應兩極，在豆瓣網評論毁譽參半，有讚情節緊湊，動作場面有睇頭，還有劉德華寶刀未老，也有網民留言：「同一架飛機容不下兩個躁狂症（指高皓軍與Mike）。」「爛到不忍心看，覺得提前離場又對不起買戲票的錢，不走又實在沒法看進去……」不過評5星的人比評1星的人多一倍。

劉德華與戲中飾演女兒的張子楓合唱蘇芮《親愛的小孩》為電影宣傳歌。劉德華對此曲情有獨鍾，1989年曾重唱並收錄在當時的專輯，歌曲也是他主演電影《法外情》主題曲，同時把歌曲改編成廣東版《禱告》。今次再花心思重新編曲，「父女檔」唱出戲中角色藏在心底的牽掛和愛，對親情的呼喚直搗人心，使這首39年前的經典歌再度散發不一樣的動人力量。

《危機航線》10月10日香港上映

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