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娛樂

翻舊帳不忿馬國明粗口片流出 吳家樂鬧林敏驄亂拍衰格

【明報專訊】吳家樂、江美儀與梁銨庭主持網上節目《娛樂好好玩》，除論盡娛樂圈熱話，亦緊貼時事，提到港婦今年7月跟旅行團到濟州旅行，在汗蒸幕打卡時拍攝其他女性裸體而被捕，滯留當地近3個月。事件令吳家樂憶起個人經歷，曾在男廁尿兜小解時，身邊有人邊屙邊講電話，難判斷對方的電話是否在偷影，他會機警側身以免重要部位被偷拍。

林曾拎相機入更衣室

吳家樂稱非所有地方也可以拍照，要尊重別人也尊重自己，隨即開名稱林敏驄極衰格有亂拍癮。江美儀問吳家樂是否跟明星足球隊踢波時被偷影？吳家樂翻舊帳重提多年前林敏驄拍下馬國明講粗口並公開短片事件，他氣得對鏡頭說：「林敏驄，你真係一個……（口形說X街）。」

吳家樂稱當時自己跟馬國明在球場拉筋傾閒偈，馬國明講了句粗口，林敏驄並非直播，可以事後刪掉粗口，但對方將短片上載社交網，又爆林敏驄夠膽拿相機入更衣室，要黃日華出聲：「唔該，閂番個鏡頭蓋！」當時大家冲緊涼，不知道林敏驄拿着相機想拍什麼，他的角度可能覺得好笑或增流量，但不能犧牲別人的私隱。

吳家樂所講事件，發生在2015年，身穿波衫的馬國明跟吳家樂傾電視劇收視，前者說了一句：「廿六七點都好Ｘ高啦！」片段當時在網上瘋傳成熱話。他又提到有藝人在化妝間會以手機全程拍攝，同樣好尷尬，每次他也會閃避，並稱此舉未顧及其他藝人感受，可能有人未化妝，甚至未戴假髮或傾偈講是非或粗口，以手機全程拍攝行為乞人憎。

娛樂組

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