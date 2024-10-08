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娛樂

免惹同學戴有色眼鏡 鍾柔美忘藝人身分融入校園生活

鍾柔美擔心藝人身分成社交障礙 拒主動追男仔 談戀愛順其自然

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）告別中學生涯，升讀HKU SPACE（香港大學專業進修學院）修讀副學士課程，展開人生新階段。除讀書還要兼顧演藝事業，Yumi大呻讀書、表演、錄歌、拍劇實在太忙，根本不夠時間用，所以不急於拍拖。她承認心理上有壓力，同時要適應大學生活，最擔心藝人身分成為社交阻礙，惹同學戴有色眼鏡看自己。Yumi強調不會將外面的身分帶入校園，會主動認識新朋友融入學生圈子，希望同學當她普通人看待。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

17歲Yumi兼顧學業與演藝發展，唱歌又拍劇，擅長跳唱的她近日推出新歌《Crack！》，延續其Hong Kong Pop風格。Yumi在MV藉眼神和肢體動作，表達大個女的自信態度，「之前《Breakin' My Heart》和《y2k還襯我麼？》風格比較少女味，覺得有點悶，長大了便想嘗試型格」。

新歌有難度 錄音「棘棘哋」

首次與監製Edward Chan（陳浩然）合作，Yumi稱一向有留意對方的跳唱作品，「好入耳又容易記，當我收到《Crack！》歌曲demo，已很確定會洗腦，雖然首歌有些難度位，唱某些字聽起來好像很簡單，其實錄音過程有點『棘』，感謝監製的指導和幫助，教識我可以用不同的態度唱這首歌，今次合作很開心」。

不會主動追男仔

Yumi今年12月踏入18歲，被封少男女神的她，成年後會否想拍拖？Yumi稱不心急，更不會主動追求或者勾搭男生，「拍MV時，導演要求我主動『壁咚』男主角，又要餵對方食糖，自問接受不到，從未試過，要靠工作人員示範點樣做。如果講起追男仔只有追星，小時候曾喜歡韓劇男主角或者男團成員，當成是幻想對象，現在已忘記他們的名字」。她大呻讀書、表演、錄歌、拍劇實在太忙，根本不夠時間用，亦未遇到緣分，對談戀愛順其自然。

入行後曾被中學同學嫌棄

Yumi在社交網分享考全班第一的帖文成熱話，被封「學霸」，她承認心理上帶來少許壓力，當初考得好成績純粹想分享一件開心事，不覺得代表一切，更不認同自己特別，「我只是很努力去應付考試，讀的也不是名校，其實沒有必要將件事放到那麼大」。

Yumi認為自己只是比其他同學提早出來社會工作見識，接觸的人與事比較多，在學習溝通及處理人際關係有些經驗。她最擔心因為藝人身分成為社交阻礙，惹同學用有色眼鏡看自己，希望其他人當她普通人看待，她亦會主動認識新朋友融入學生圈子，「其實以前讀書也有些經歷，有幾個中學同學，可能會覺得我做娛樂圈這行，不想跟我聊天或者做朋友。相信讀大學將會遇到更多不同類型的人，最重要是自己不會將外面的身分帶入校園，純粹做回普通學生」。

懷念伙After Class成員表演

Yumi與After Class成員炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）、姚焯菲（Chantel）分開在不同地方升學，未知何時才有機會齊人表演。Yumi想念以前跟成員一起表演和出席活動，綵排時大家可以聊天互相安慰，現在只靠看舊相重拾回憶。她不介意單飛發展，接受其他工作挑戰，最近拍新劇，「小時候拍過《城寨英雄》、《親親我好媽》一些小角色，演戲有些少經驗，但都是比較喜歡唱歌跳舞。因為自知缺點記性差，要我背一疊疊劇本和記對白壓力很大，新劇《特勤女團》算多戲分，拍一場戲有好多的重複，要遷就不同角度拍攝，真的不容易，唯有當是新體驗，努力嘗試，盡量做好」。

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