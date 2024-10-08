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娛樂

何嘉莉相隔20年再拍劇 《出租大叔》強尼被馮素波驗臀

出租大叔｜Gao挑戰忍笑 強尼被波姐驗臀 何嘉莉逾20年冇拍劇

【明報專訊】COLLAR隊長Gao（沈貞巧）昨日與強尼、馮素波（波姐）、陳子豐、何嘉莉及陳嘉寶等為ViuTV新劇《出租大叔》宣傳。Gao表示跟強尼演父女，稱最大挑戰是忍笑，「有場鬧交戲，不知為何按了笑掣，當中經常被多名大叔包圍，他們經常提點我，真的令我增進演技，今次是我第二次拍劇，比上次更多戲分」。她指最難演不是要喊或發脾氣，反而是父女關係的內心戲，「感情好濃，又要忍住情緒，經常又笑又喊，所以好攰」。

沈貞巧：最難演內心戲

強尼劇中被波姐親手驗臀，他笑說：「第一次畀人驗臀，無論公開或私下都未試過。」波姐表示第一次要刻意摸後生演員臀部，還要試來試去，她說：「不過對我無難度，只是最初不知導演想我摸哪個位置，既然這樣，便用力揸實，好過NG。」

何嘉莉表示超過20年沒有拍劇，首日開工已跟劇中另一半邱頌偉拍鬧交戲，還要激動爆粗及出手打對方，不過也有接吻戲。是否熒幕初吻？她說：「都幾十歲人，咁多年不記得了，不過以前好少拍呢類戲。」她表示子女只聽過她唱歌，沒看過她演戲，相信看了會覺得好得意。陳嘉寶透露劇中與陸駿光有牀戲，第一場戲對方就要攬着她，大讚有紳士風度，「因為他知我有宗教信仰，問了我多次攬唔攬得，很君子，所以拍得好舒服和自然」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕馮素波（波姐） 何嘉莉 沈貞巧（Gao） 強尼 出租大叔

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