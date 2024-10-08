釜山奪新星獎凱旋返港 AK：希望多啲導演搵我合作

上台一片空白

AK憑劇集《打天下2》飾演關志浩的傑出表現，跟三吉彩花（日本）、趙允秀（韓國）同獲年度新星獎，領獎時分享感言道：「多謝ACA，我完全無諗過得獎。非常感謝韓國，10年前我曾經喺韓國做練習生，project完咗我就返香港，喺香港出道。10年後，我喺呢度得到呢個獎，實在好興奮。」雖然失落最佳男新人獎，不過AK表示未有失望，得到這個獎項是始料不及，「獲獎令我喜出望外，上台一片空白，我無諗過會攞獎，所以完全無壓力，好多謝，嗰一刻我仲發緊夢，完全唔知道，但我真係好開心！」

韓國奪獎別具意義

AK昨傍晚返抵香港，表示得獎後心情仍未平復，依然像發夢般，因確實意想不到，「因公司講角逐的獎項在晚上7時45分頒發，但7時舞台上突然播放《打天下2》的片段，聽到自己的名字時也不敢相信，直到大會讀出劇名才信是真，也不知自己有角逐這個獎，同事提醒我記得跟韓星邊佑錫合照」。對於相隔10年，以藝人身分於曾當練習生的韓國奪獎，AK說：「當然開心！始終韓國是我起始的地方，當中經歷了很多，首次在這麼大型的頒獎禮獲獎，對我來講好有意義。」AK稱首奪影視獎對演戲增添信心，特別多謝《打天下2》團隊的付出，才令這套劇可以去到國際舞台，他說：「希望稍後有多些機會接觸電影和戲劇，多些導演找我合作。」問可有慶祝活動？他說：「未有！先拿獎項給媽媽看，讓媽媽開心一番。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳