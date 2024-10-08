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娛樂

Edan任表演嘉賓放笑彈 Stanley扭傷腰 Jer拒回應感情事

Stanley閃腰 芯駖傾斜舞失手 Jeremy否認扮大牌 Edan放笑彈玩謝隊友

【明報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）與COLLAR成員邱彥筒（Marf）、李芯駖（芯駖）、陳泳伽（Winka）前晚在會展舉行《MATCHICAL LIVE 2024》尾場，眾人落力演出，除Jeremy外，其飾5人均弄至五勞七傷，Jer因氣管問題影響表現，Stanley扭傷腰，Marf傷腳要拍檔攙扶，Winka開騷前失聲及芯駖弄傷手腕及演出失準，尾聲談到今次開騷感受，Stanley、Winka及Marf不禁淚灑舞台；至於有指演出前門票滯銷，臨時安排盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）幫手，眾人澄清沒有其事；近日被發現與插畫家Coey行街的Jer則拒絕認愛，堅持不回應感情事。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

《MATCHICAL LIVE 2024》演唱會前晚舉行尾場，張繼聰、謝安琪、COLLAR成員許軼、王家晴與沈貞巧，以及ERROR成員肥仔（梁業）等捧場。繼首場由Anson Lo擔任表演嘉賓，前晚輪到Edan，先後上台合唱《CLOSER》及《IGNITED》，又大放笑彈稱為6人準備了小心思，他先表示曾跟芯駖「篤波」，輸了500元給對方，故決定「找數」，將銀紙摺成心形給對方；然後要求Marf教他唱新歌。

揶揄李駿傑Winka拒合照

Edan又揶揄Jeremy與Winka被網民轟拒合照「好大牌」，即場跟兩人合照；又要求與Jer重演跟Winka跳的辣身舞，其間不停抽水打Jer臀部，面貼面時嚇到Jer叫救命，大嗌驚Edan有口臭；Edan爆Stanley不小心扭傷條腰，原本表演Stanley抬起他，現決定調轉位置由他舉起Stanley，最終合眾人之力才能將Stanley輕輕舉起。Edan獨唱新歌《月光奏明曲》前，賣口乖道：「我覺得這個騷好值得睇，入場觀眾全部都好醒目，因為solo咪唱番成日聽到嗰啲歌，但這些crossover百年難得一遇，一定好睇啦！」

芯駖45度傾斜失手

6人騷後受訪，Stanley表示舉起芯駖時不慎扭親條腰，感覺如火燒，但不擔心，相信復原能力很強，反而驚被Edan舉起落地時更傷。Marf表示之前去越南拍MV，加上密集綵排弄傷腳，不過沒有大礙。芯駖被指性感擔當，她認為感性多於性感，對於45度傾斜失手，她說：「其實這動作真的有啲難度，是有點機器故障，好彩無整親，幸首場有個完整畫面，留待開part 2再傾斜低啲。」Jeremy表示沒因拒合照一事影響心情，他說：「其實沒有發生過，所以我沒關注這些負面新聞，沒做過的事，我不會承認，Edan抽水唔緊要，我好歡迎，咪鬥抽囉！」對於被指門票滯銷要Anson Lo及Edan幫手，眾人均表示沒有此事，一早已安排好表現嘉賓。

Jer想大家專注新歌

Jer表示知道跟插畫家Coey行街被影到。問是否拍拖或同居？他說：「感情生活我盡量都唔講，因為好想大家專注我的事業，總之感情嘅一律唔答，大家專注我嘅新歌啦！」問為何不效法Edan鍾意就認？他笑道：「呢啲唔使同人交代㗎嘛！係咪先？」Jer稱尾場狀態不好，唱歌只給自己10分，不過跳舞方面則有60分，因日日在家中對住塊鏡擺pose。在家練辣身舞可有叫女友幫手？女友可喜歡他跳舞時咬唇？他說：「感情嘅嘢一律不回答，多謝！」對於江生（AK）在韓國奪獎，眾人表示要恭喜對方，等對方回港請他們食飯慶祝。

MIRROR辦見面會賀成軍6周年

另外，MIRROR今年11月成軍6周年，昨日Fan Club於社交平台公布慶祝活動安排，將於11月10及11日在亞博Arena舉行一連兩場《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting——Mapping The World》，只限持有2024年MIRO會籍的鏡粉參加，票價為$1080、$880及$580。每場時間約一個半小時，除舞台表演外，MIRROR成員會有競技遊戲，每名入場的MIRO將獲贈6周年紀念禮品包。大會在社交平台分別貼出12子宣傳照片及獨照。

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相關字詞﹕呂爵安（Edan） 陳泳伽（Winka） 李芯駖（芯駖） 邱彥筒（Marf） 李駿傑（Jeremy） 邱士縉（Stanley） 柳應廷（Jer）

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