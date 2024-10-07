【娛樂場】泰劇《Start-Up 我的初創時代》 姊妹創業大鬥法

女主角Belle於2011年出道，拍過不少電視劇，包括《我能看見你》、《命中注定2》、《社群網戰》、泰版《記得你》等。29歲的她在《Start-Up》演初出茅廬追夢的Phafan沒有違和感。

父積勞成疾暴斃

Phafan的父親阿鐵是勤奮的打工仔，跟太太育有兩女Alice（Goy飾）與Phafan（Belle飾），阿鐵立志創業，每日返工之餘，研究美食外賣平台發展，但欠投資者及屢次失敗而欠債，妻子極不滿。之後他還辭去穩定工作專心研發，老婆忍無可忍提出離婚，理智的長女Alice選擇跟母親過穩定生活，還是小孩子的Phafan選擇留在父親身邊支持。

Alice隨再婚的母親跟繼父到美國過富裕生活。阿鐵四處叩門找投資者，以信念打動人，終獲投資做生意，當他開心致電Phafan告知好消息，卻因積勞成疾，在回家途中暴斃，Phafan只有跟着賣煎餅的嫲嫲生活。

嫲嫲生活雖艱苦，但仍出手幫助在孤兒院遭欺凌的小朋友Jiraphat（Great飾）。她知道孫女Phafan很孤單，要求Jiraphat扮筆友給孫女寫信鼓勵，由於尷尬不想用真名，他在報紙上看到一個獲數學獎的小朋友Korn（Up飾）的報道，便借用了Korn的名字與身分跟Phafan通信。

多年後，Phafan中學畢業因家庭環境沒有升學，一人打幾份工。一日她跟家姐Alice重遇，家姐因繼父的財力而成大企業的話事人。姊妹相遇火藥味十足，Phafan聲稱有男友Korn好幸福，她隨即急找失聯多年的筆友Korn，邀對方幫忙做一日男友。

錯摸情緣 兩男爭一女

已長大的Jiraphat是初創投資公司老闆，嫲嫲聯絡他求解決孫女找Korn的難題，一輪錯摸，Korn與Jiraphat同遇上Phafan，兩男同時被她吸引。Alice發覺繼父利用她打穩公司基礎後，將公司交給兒子打理，為證明自己實力而辭職，加入資助的初創計劃Sandbox建立事業。Phafan跟Korn亦組成公司，加入Sandbox計劃跟Alice一比高下。