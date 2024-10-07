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娛樂

連詩雅奶量驚人 自喻「製奶機」 鍾柔美拍劇返學無覺瞓攰到爆喊

【明報專訊】連詩雅、鍾柔美（Yumi）與張進翹昨日到黃竹坑出席活動，連詩雅產後兩個半月復工，表示仍未完全收身，還差兩三公斤才回復產前身形。她承認產後身材豐滿不少，自認是「製奶機」，「谷奶其實幾辛苦，不過這是BB的食物，真心好感恩，之前都擔心，個個話我應該不會有奶，托賴真的幾多吓！原來身形和奶量沒有關係，已放滿雪櫃，也有埋身餵哺母乳」。

陳家樂湊女瞌眼瞓

連詩雅表示老公陳家樂已由外地拍完戲回港，她開工老公便幫手湊B女，「他在慢慢學習中，我迫他一定要學換片、餵奶和冲涼，都幾好，只是換片貼得冇咁好」。她爆陳家樂試過𧨾B女瞓覺時自己都瞓着，對方會先照顧好B女才去打機，「我們為爭B女先叫爸爸或媽媽，分別不停向囡囡灌輸，到時邊個贏再話畀大家知」。

可會再生多個小朋友？連詩雅說：「也打算生多個，但未係時候，暫時先休息一下。」好姊妹黃翠如傳有喜，連詩雅表示暫時未觀察到，沒有特別過問，相信若有好消息就會知，「最近很少見到她，反而她不斷關心我，因為之前老公不在港，一個人湊B女，佢驚我情緒不好，等我都關心吓佢，問一問先」。

拍劇獻出多個第一次

鍾柔美12月18歲生日，正忙於學業及工作，未有時間計劃如何慶祝，自爆早前連續3日通宵拍劇，收工要返學，放學又立即埋位拍劇，無覺好瞓攰到崩潰爆喊，「真的有少少驚咗拍劇，不過都拍得開心，覺得是值得，有和公司反映，希望之後可以遷就到返學時間，我都想完成學業」。今次拍劇有很多第一次，她在泳池拍人工呼吸戲，差點獻上熒幕初吻，「還未接受到，始終還年輕」。是否想將初吻留給初戀男友？她面紅說：「都可以咁講，順其自然啦！」鍾柔美已開始適應校園生活，認識了不少新同學。可有被男同學「抄牌」攞電話號碼？她笑言：「分組做功課算唔算？為了做功課夾硬識了幾個男仔。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕張進翹 鍾柔美（Yumi） 連詩雅

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