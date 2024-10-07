明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

菊梓喬「落閘」避談吳保錡 鄭俊弘喜囝囝病情見起色

【明報專訊】菊梓喬與鄭俊弘昨日出席仁愛堂籌款活動，呼籲大眾踴躍支持行善。菊梓喬與ERROR成員吳保錡傳緋聞，後者承認二人「了解中」，她則強調與保錡屬朋友關係。菊梓喬被問到跟保錡進展時，「落閘」說不講感情事，稱近日專心作歌，跟保錡少聯絡。鄭俊弘透露患天使綜合症的兩歲兒子鄭讚廷（Asher）病情有起色，開始識爬和扶着物件站起身，形容是奇蹟，很鼓舞。

記者：林蘊兒

菊梓喬現身活動時面色麻麻，原來乘車途中身體不適險暈低，解釋本身好易暈車浪，剛才坐的車好像海盜船般，所以有點不舒服。她因易暈車浪從不玩機動遊戲，連「咖啡杯」都不敢玩，去主題樂園多數玩夾公仔。

菊自嘲一把年紀無人約

有否男仔約她去樂園？菊梓喬笑言自己已一把年紀，沒有人約，聲稱拍拖經驗少，不知拍拖有什麼活動可做。提議可約人跑步？她贊同跑步有益，但尚未開始，因為跑步要好認真，不是落街跑兩個圈就算，要有原因先去跑。

緋聞男友保錡居於大埔，熱愛跑步，問菊梓喬會否入大埔跑步？居於荃灣的她拒絕：「點解要去咁遠？我家樓下都有勁多男仔除衫跑步，想我點樣呢？我有時揸緊車㗎嘛，咁樣好辛苦㗎！」問到與保錡的進展？菊梓喬先扮傻說：「我嘅病情冇乜進展，因為搵唔到中醫。」之後「落閘」稱不講感情事迴避，又故意扯開話題，說最近想專心創作新歌，減少玩社交平台，跟保錡很少聯絡。

鄭為兒子坐長途機做足準備

鄭俊弘近期積極參與不同慈善工作，透露患天使綜合症的兩歲子Asher，經過每日不同的治療，病情漸見起色，已開始識得爬，又可以扶着物件站起身，對Asher來說是好大進步，形容是奇蹟，很鼓舞，「見兒子有進步，不像初時般絕望，對他有信心，會愈來愈好，現在間中會放手，讓兒子嘗試用自己方法解決問題，佢好叻仔，希望跟社會人士分享，支持其他家庭」。他稍後與太太何雁詩帶Asher飛往美國參加有關天使綜合症的講座，交流一些醫學資訊和移交捐款支票，完成後再飛加拿大探親，此行逗留約個多月。

鄭俊弘已為Asher乘長途飛機做好準備，包括帶大量玩具，下載兒子喜歡的音樂和影片，會與太太輪流照顧，希望他能安心睡覺，並同乘客解釋兒子情况。

相關字詞﹕ERROR成員吳保錡 鄭俊弘 菊梓喬

上 / 下一篇新聞