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娛樂

加操備戰處男騷 周吉佩爆太太勁擔心票房

【明報專訊】無綫歌唱比賽《中年好聲音》冠軍周吉佩11月30日假麥花臣場館舉行處男騷《周吉佩第三人生演唱會》。昨日在商場舉行記者會暨簽唱會，逾百粉絲舉牌撐場，周吉佩的家人，以及「中一生」與「中二生」好友羅啟豪和支嚳儀等到場支持。

周吉佩明天38歲生日，歌迷送上「掂」字生日蛋糕，又大合唱生日歌賀偶像。周吉佩與粉絲在台上玩遊戲，粉絲為他按摩又擺心心甫士合照，打成一片。周吉佩還收到好友的「爆谷」蛋糕和鼓勵說話，預祝他開騷能「爆」肌成功。

周吉佩透露出道16年，很開心終等到機會開個人騷，若外界反應好，會考慮加場，形容心情緊張，已構思在演唱會上呈現與平日不同的狂野一面，「以前夾band會比較搖滾，現在積極操弗身形，希望令肌肉更結實。近期每日凌晨趁太太和子女休息後，獨自去健身室操練，暫時有少許進展」。

周吉佩與太太同日生辰，表示已為另一半準備禮物，打算二人世界簡單食飯慶祝，笑言無意「造人」，「生日願望希望演唱會爆滿。知道太太比我更擔心票房，好大壓力，已做定一連串宣傳大計，最感激粉絲支持」。他未決定會否讓子女上台表演，透露女兒的偶像是冼靖峰，近日對方重投他的懷抱，身為爸爸的他非常欣慰。

記者：林蘊兒

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