明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《九龍城寨之圍城》邁向10億票房 古天樂盼夠運入奧斯卡國際電影五強

九龍城寨之圍城｜賀提名奧斯卡謝票 古天樂預告原班人馬有新搞作

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》在全球15個地區上畫，累積票房逾9.4億元，香港入場人次超過169萬；稍後將安排在其他10個地區陸續上畫，有望邁向10億票房。電影除叫好叫座，早前獲香港電影製片家協會推薦，代表香港報名角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片。古天樂昨日聯同林峯、伍允龍、胡子彤及張文傑等現身戲院謝票，宣布將集合大部分原班人馬有新搞作，暫時保持神秘。古天樂稱每套戲都有自己的命運，希望《九龍城寨之圍城》夠運殺入奧斯卡五強，有機會代表香港獲獎。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

昨日謝票活動，部分觀眾模仿戲中角色造型搶鏡。有女觀眾高舉寫有「娶我」字牌向胡子彤示愛，胡子彤跟該粉絲合照後，一臉尷尬又怕醜。有來自上海的觀眾帶備禮物，向10月生日的古天樂預早賀壽；又有粉絲邀請壽星一齊跳唱《今期流行》，古天樂僅在旁笑而不語。

票房10億也不願跳《今期流行》

古天樂認為《九龍城寨之圍城》能代表香港出戰奧斯卡已經好開心，由於爭取入圍要經過最少幾輪投票過程，從過百部電影中篩選，當然很希望能殺入最後五強。同時亦盼在其他地區上畫，衝向10億票房好成績。提到謝票時宣布拍前傳和終章外，正計劃新搞作，古天樂大賣關子說：「應該會由《九龍城寨之圍城》的大部分原班人馬參與演出，當中都有些打戲，不過不用打得咁勁，詳細情况遲些公布」。

問為何拒絕與觀眾現場跳唱《今期流行》，古天樂搞笑回答：「唔好啦，不要搞這些。我在社交平台留意有人Cosplay戲中角色造型，才叫大家一齊影相，有機會開演唱會才考慮一齊跳。」問到若全球達10億票房，會不會肯跳？古天樂笑謂：「咁就求神拜佛唔好過！」

古天樂生日放假陪家人

古天樂10月21日生日，當天放假陪家人，亦計劃搞粉絲聚會一起慶祝。他認同《九龍城寨之圍城》有如此好成績，是今年最好的生日禮物之一，「不止對於我，對香港電影界也是好大的鼓舞，好開心部戲能愈行愈遠，去到不同地方，對這部電影是一種肯定。我經常都講，每部戲都有自己的命運，好多事是命運安排，例如有機會入圍奧斯卡，好希望有機會能代表香港獲獎」。

胡子彤稱粉絲愈來愈進取

自封「城寨殘兵」的林峯、胡子彤、張文傑，三缺一獨欠劉俊謙，對方正忙拍新片，3人稱等劉俊謙電影煞科後，決定相約食飯敘舊。提到現場有女粉絲當眾表白，胡子彤表示之前有人要求他做男朋友，今次更要娶妻，笑說：「觀眾表現愈來愈進取。」他獲粉絲欣賞感開心，感激大家對電影的支持，為答謝大家厚愛，稍後推出新歌派台回饋粉絲。問是否他的處男作品，張文傑嘲笑好友：「他已破處好耐。」

林峯對於《九龍城寨之圍城》代表香港出戰奧斯卡，保持平常心看待，表示身為演員已盡力做出好作品，多謝觀眾支持，期望可以衝出香港。提到古天樂預告有新搞作，《九龍城寨》原班人馬將再合作一事，3子異口同聲表示未收通知，認為件事好神秘，只得古天樂一個人知，不過他們一直有操練身形，以備隨時拍戲需要。林峯說：「自從演唱會之後，都有繼續操弗體能，我給他們半年時間，再為我演唱會上台跳舞唱歌。如果電影有10億票房，好希望能全部齊人慶功。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕九龍城寨之圍城 張文傑 胡子彤 伍允龍 劉俊謙 林峯 古天樂

上 / 下一篇新聞