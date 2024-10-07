《九龍城寨之圍城》邁向10億票房 古天樂盼夠運入奧斯卡國際電影五強

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

昨日謝票活動，部分觀眾模仿戲中角色造型搶鏡。有女觀眾高舉寫有「娶我」字牌向胡子彤示愛，胡子彤跟該粉絲合照後，一臉尷尬又怕醜。有來自上海的觀眾帶備禮物，向10月生日的古天樂預早賀壽；又有粉絲邀請壽星一齊跳唱《今期流行》，古天樂僅在旁笑而不語。

票房10億也不願跳《今期流行》

古天樂認為《九龍城寨之圍城》能代表香港出戰奧斯卡已經好開心，由於爭取入圍要經過最少幾輪投票過程，從過百部電影中篩選，當然很希望能殺入最後五強。同時亦盼在其他地區上畫，衝向10億票房好成績。提到謝票時宣布拍前傳和終章外，正計劃新搞作，古天樂大賣關子說：「應該會由《九龍城寨之圍城》的大部分原班人馬參與演出，當中都有些打戲，不過不用打得咁勁，詳細情况遲些公布」。

問為何拒絕與觀眾現場跳唱《今期流行》，古天樂搞笑回答：「唔好啦，不要搞這些。我在社交平台留意有人Cosplay戲中角色造型，才叫大家一齊影相，有機會開演唱會才考慮一齊跳。」問到若全球達10億票房，會不會肯跳？古天樂笑謂：「咁就求神拜佛唔好過！」

古天樂生日放假陪家人

古天樂10月21日生日，當天放假陪家人，亦計劃搞粉絲聚會一起慶祝。他認同《九龍城寨之圍城》有如此好成績，是今年最好的生日禮物之一，「不止對於我，對香港電影界也是好大的鼓舞，好開心部戲能愈行愈遠，去到不同地方，對這部電影是一種肯定。我經常都講，每部戲都有自己的命運，好多事是命運安排，例如有機會入圍奧斯卡，好希望有機會能代表香港獲獎」。

胡子彤稱粉絲愈來愈進取

自封「城寨殘兵」的林峯、胡子彤、張文傑，三缺一獨欠劉俊謙，對方正忙拍新片，3人稱等劉俊謙電影煞科後，決定相約食飯敘舊。提到現場有女粉絲當眾表白，胡子彤表示之前有人要求他做男朋友，今次更要娶妻，笑說：「觀眾表現愈來愈進取。」他獲粉絲欣賞感開心，感激大家對電影的支持，為答謝大家厚愛，稍後推出新歌派台回饋粉絲。問是否他的處男作品，張文傑嘲笑好友：「他已破處好耐。」

林峯對於《九龍城寨之圍城》代表香港出戰奧斯卡，保持平常心看待，表示身為演員已盡力做出好作品，多謝觀眾支持，期望可以衝出香港。提到古天樂預告有新搞作，《九龍城寨》原班人馬將再合作一事，3子異口同聲表示未收通知，認為件事好神秘，只得古天樂一個人知，不過他們一直有操練身形，以備隨時拍戲需要。林峯說：「自從演唱會之後，都有繼續操弗體能，我給他們半年時間，再為我演唱會上台跳舞唱歌。如果電影有10億票房，好希望能全部齊人慶功。」

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