【開箱】《武替道》 致敬港產動作片 亡羊補牢未為晚

故事圍繞動作電影三代人

《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）在動作喜劇《特技狂人》飾演特技演員，今年5月在美國開畫，跟《武替道》同樣向電影幕後功臣致敬，然而《特技狂人》製作費1.5億美元（約11.7億港元），跟《武替道》800萬港元成本且19日內拍竣，難以相提並論。

《武替道》分兩條主線，一是電影緣，二是父女情。故事圍繞影壇三代人，包括森哥（董瑋飾）、阿威（伍允龍飾）及龍仔（劉俊謙飾）；武術指導森哥熱愛電影工作，因而冷落妻女，無論在公在私，都造成難以彌補的遺憾。1980年代港產動作片黃金歲月，森哥拍攝其中一場動作戲不幸發生意外，特技替身阿金重傷癱瘓，他亦引疚退出影壇。事隔多年，導演好友開拍最後一部電影，力邀森哥復出，礙於昔日拍檔大多退休或轉行，只好找來新人龍仔充當助手。投資方指定動作巨星阿威主演，後者是阿金師弟，對森哥猶有餘恨，為報答導演恩情，才勉強答允演出。

片中幾場動作戲拍得緊張刺激，例如森哥拍街頭槍戰戲未有正式申請，在油麻地「偷雞」拍攝阿威打劫金行的戲中戲，結果弄假成真，傷及途人。壓軸一場跳樓戲，森哥與龍仔危坐清水灣片廠天台邊緣，準備拍攝從6樓跳下的動作戲，欠缺時間和資源的情况下，電影人臨場發揮「執生」本領，眾志成城，構成全片最感人的場面。

另一方面，森哥女兒（蔡思韵飾）出嫁在即，因不滿老父當年只顧拍戲，導致家庭破裂，一度拒絕讓他擔任主婚人。在龍仔獻計下，森哥落力修補裂痕，然而新片拍攝一再受阻，森哥疲於奔命，幾乎錯過婚禮，父女不和的歷史可會重演？

董瑋出色 口號式對白不可取

繼《九龍城寨之圍城》後，劉俊謙、伍允龍及蔡思韵再度合演《武替道》，然而主角是7屆金像武術指導董瑋，把森哥演得活龍活現，尤其是片場指揮阿威和龍仔等人拍攝動作場面的戲分，性格火爆，粗口橫飛，極具霸氣，跟他在女兒面前的溫柔忍讓，形成鮮明對比。來屆香港電影金像獎，董瑋何止提名武術指導，更值得入圍最佳演員。

《武替道》的可貴，除了向幕後英雄致敬，亦為瀕危的港產片打氣，片中不少對白如「好多人都話港產片已死」、「團火唔可以熄」等，感覺雖然熱血，卻流於口號式吶喊。為港產片搖旗吶喊當然值得支持，但唱好的同時，反思過去「收買人命」式拍戲手法是否已經不合時宜，或許更加重要。車婉婉飾演特技演員阿金妻子，阿金因公重傷癱瘓，她在茶餐廳痛斥森哥以為每月給他們錢贖罪便心安理得，簡直大快人心。扮演森哥妻子的梁雍婷，因女兒發燒入院，質問為人父親者「你要兄弟定家人？」男方猶豫不決，換來無情巴掌，她的決絕眼神，看得人很心痛。

片尾亦提到何謂「香港精神」，飾演龍仔哥哥的張達倫認為「返工等放工，開工等出糧」就是香港人的普世價值，龍仔卻不同意：「我做自己喜歡的事情，收工之後只會想着何時可以再開工。」實在發人深省。

上映日期：9月26日