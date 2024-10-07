明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《武替道》 致敬港產動作片 亡羊補牢未為晚

【明報專訊】《九龍城寨之圍城》本地票房逾億，代表香港報名角逐明年奧斯卡最佳國際電影獎，是否等同港產片復蘇在望，動作片再次受到關注？恐怕言之尚早。武術指導出身的梁冠堯和梁冠舜首次執導長片《武替道》，上月26日開畫，以「《九龍城寨之圍城》賣座團隊」為宣傳焦點，截稿前收逾500萬，跟《九》片相距甚遠，口碑卻不俗。《武替道》不單是獻給1980年代港產動作片的情書，藉以向動作演員和特技替身致敬，更大意義在於反思過去「收買人命」式拍攝手法已不合時宜，新生代製作團隊必須與時並進，亡羊補牢未為晚也。

故事圍繞動作電影三代人

《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）在動作喜劇《特技狂人》飾演特技演員，今年5月在美國開畫，跟《武替道》同樣向電影幕後功臣致敬，然而《特技狂人》製作費1.5億美元（約11.7億港元），跟《武替道》800萬港元成本且19日內拍竣，難以相提並論。

《武替道》分兩條主線，一是電影緣，二是父女情。故事圍繞影壇三代人，包括森哥（董瑋飾）、阿威（伍允龍飾）及龍仔（劉俊謙飾）；武術指導森哥熱愛電影工作，因而冷落妻女，無論在公在私，都造成難以彌補的遺憾。1980年代港產動作片黃金歲月，森哥拍攝其中一場動作戲不幸發生意外，特技替身阿金重傷癱瘓，他亦引疚退出影壇。事隔多年，導演好友開拍最後一部電影，力邀森哥復出，礙於昔日拍檔大多退休或轉行，只好找來新人龍仔充當助手。投資方指定動作巨星阿威主演，後者是阿金師弟，對森哥猶有餘恨，為報答導演恩情，才勉強答允演出。

片中幾場動作戲拍得緊張刺激，例如森哥拍街頭槍戰戲未有正式申請，在油麻地「偷雞」拍攝阿威打劫金行的戲中戲，結果弄假成真，傷及途人。壓軸一場跳樓戲，森哥與龍仔危坐清水灣片廠天台邊緣，準備拍攝從6樓跳下的動作戲，欠缺時間和資源的情况下，電影人臨場發揮「執生」本領，眾志成城，構成全片最感人的場面。

另一方面，森哥女兒（蔡思韵飾）出嫁在即，因不滿老父當年只顧拍戲，導致家庭破裂，一度拒絕讓他擔任主婚人。在龍仔獻計下，森哥落力修補裂痕，然而新片拍攝一再受阻，森哥疲於奔命，幾乎錯過婚禮，父女不和的歷史可會重演？

董瑋出色 口號式對白不可取

繼《九龍城寨之圍城》後，劉俊謙、伍允龍及蔡思韵再度合演《武替道》，然而主角是7屆金像武術指導董瑋，把森哥演得活龍活現，尤其是片場指揮阿威和龍仔等人拍攝動作場面的戲分，性格火爆，粗口橫飛，極具霸氣，跟他在女兒面前的溫柔忍讓，形成鮮明對比。來屆香港電影金像獎，董瑋何止提名武術指導，更值得入圍最佳演員。

《武替道》的可貴，除了向幕後英雄致敬，亦為瀕危的港產片打氣，片中不少對白如「好多人都話港產片已死」、「團火唔可以熄」等，感覺雖然熱血，卻流於口號式吶喊。為港產片搖旗吶喊當然值得支持，但唱好的同時，反思過去「收買人命」式拍戲手法是否已經不合時宜，或許更加重要。車婉婉飾演特技演員阿金妻子，阿金因公重傷癱瘓，她在茶餐廳痛斥森哥以為每月給他們錢贖罪便心安理得，簡直大快人心。扮演森哥妻子的梁雍婷，因女兒發燒入院，質問為人父親者「你要兄弟定家人？」男方猶豫不決，換來無情巴掌，她的決絕眼神，看得人很心痛。

片尾亦提到何謂「香港精神」，飾演龍仔哥哥的張達倫認為「返工等放工，開工等出糧」就是香港人的普世價值，龍仔卻不同意：「我做自己喜歡的事情，收工之後只會想着何時可以再開工。」實在發人深省。

上映日期：9月26日

相關字詞﹕董瑋 蔡思韵 伍允龍 劉俊謙 梁冠舜 梁冠堯 武替道 開箱

上 / 下一篇新聞