《小丑：雙瘋》美開畫收1.56億遜預期

《小丑：雙瘋》故事上半部有關阿瑟與蕾的愛情，下半部則是法庭戲，代表律師計劃以阿瑟患上「精神分裂」為抗辯理由，把一切罪名推諉在他的另一重人格「小丑」身上，阿瑟卻搞亂局，庭上解僱律師，要求自辯，最後改口認罪，蕾與支持者失望下拂袖而去。雖然影評和觀衆的反應不理想，但《教父》導演哥普拉（Francis Ford Coppola）力排衆議，讚導演托德菲臘斯永遠走前一步，超出觀衆預想。哥普拉新片《大都會》（Megalopolis）亦評價兩極，在CinemaScore得分D+，稍優於《小丑：雙瘋》。