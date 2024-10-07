明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《繁花》膺釜山影展亞洲內容大獎 胡歌林依晨封視帝后 AK奪新星獎

釜山影展｜AK失落最佳男新人 獲頒「年度新星獎」勁驚喜

【明報專訊】第29屆釜山國際電影節昨晚舉行亞洲內容及全球串流作品頒獎禮，華語劇成為大贏家，王家衛首次監製兼執導內地劇《繁花》拿下最佳創意大獎，胡歌兼奪最佳男主角；林依晨憑台劇《不夠善良的我們》獲頒視后，此劇兼奪最佳歌曲，女歌手蔡健雅亦到場領獎。最近加盟內地經理人公司而鬧出風波的《有生之年》台星吳慷仁失落視帝，仍出席活動。香港男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）未能贏得最佳男新人，但憑ViuTV劇集《打天下2》捧走年度新星獎，不致空手而回。

亞洲內容及全球串流作品獎自2019年首次舉辦，旨在表揚亞洲地區的影視串流平台作品，今屆請來《非常律師禹英禑》姜其永與少女時代成員Tiffany擔任主持，結果華語劇大豐收；賽前獲得3項提名的《繁花》不負眾望，包辦最佳創意大獎及最佳男主角，成為今屆大贏家。胡歌擊敗韓劇《少年時代》任時完、《殺人者的難堪》崔宇植、《無路可走：輪盤賭》趙震雄、台劇《正港分局》許光漢、《有生之年》吳慷仁及日劇《Vivant》堺雅仁，榮膺視帝的他感謝製作團隊，「祝福大家永遠可以在光影的世界獲得感動和力量，謝謝大家」。

頒獎禮尾聲，胡歌再次上台為《繁花》領取最佳創意大獎，並代表監製兼導演王家衛致謝辭，笑說應該先戴上墨鏡，「感謝每名參與《繁花》創作的同事和我的家人，《繁花》從創作到完成整整十年，希望大家在光影中找到共鳴」。

台劇《不夠善良的我們》奪兩獎

《不夠善良的我們》林依晨獲頒視后，擊敗內地劇《不完美受害人》周迅、韓劇《精神病房也會迎來清晨》朴寶英、《背著善宰跑》金惠允、日劇《Eye Love You》二階堂富美和印尼劇《香煙女孩》Dian Sastrowardoyo等衆多對手。林依晨情緒激動，上台領獎眼泛淚光，並分別以中、英及韓語致辭，「我真心相信一個好劇本，能為觀眾帶來啓發，讓人了解真正重要的是什麼東西，再次感謝大會為我們帶來如此美好的夜晚」。《不夠善良的我們》同時獲頒最佳歌曲獎，女歌手蔡健雅上台致謝時稱：「這是我第一次為戲劇寫歌，獲獎對我意義非凡。」

身為今屆唯一香港代表的AK，雖然未能憑《打天下2》捧走最佳男新人，至少跟韓劇《暴君》趙允秀及日本綜藝節目《走遍全球》三吉彩花，一同分享年度新星獎，總算不枉此行；AK致謝時表示：「入行前曾到韓國當練習生，10年後能夠在釜山領獎，感到格外興奮。」他不忘多謝公司、家人和粉絲的支持。

韓劇《假面女郎》包辦男女配

影視串流平台Netflix亦是今屆大贏家，製作印尼劇《香煙女孩》獲頒最佳導演；韓劇《假面女郎》安宰弘與廉惠蘭包辦最佳男女配角，最佳男新人由《殺人者的難堪》金耀漢與日劇《Eye Love You》韓星蔡鍾協平分；《寄生獸：灰色部隊》則奪得最佳視覺效果。

至於其他得獎名單，韓劇《少年時代》獲頒最佳串流平台節目；《雖然不是英雄》朱和美奪最佳編劇，最佳女新人是日劇《Shut Up》仁村紗和。至於觀眾投票的觀衆票選獎，則由韓劇《背著善宰跑》主角邊佑錫及金惠允大熱勝出，他倆缺席頒獎禮，但預先拍片，多謝粉絲支持。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕金惠允 邊佑錫 蔡健雅（Tanya） 江𤒹生（AK） 亞洲內容及全球串流作品獎 繁花 林依晨 胡歌 釜山國際電影節

上 / 下一篇新聞