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娛樂

MIRROR×COLLAR成員開騷 經理人否認滯銷 柳應廷爆邱士縉患痛風

【明報專訊】MIRROR成員邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）與COLLAR成員邱彥筒（Marf）、李芯駖及陳泳伽（Winka）舉行兩場《MATCHICAL LIVE 2024》，前晚假會展開鑼，Marf男友林家熙（Locker）、胡子彤和馬志威捧場。6人連場勁歌熱舞，炒熱全場氣氛；盧瀚霆（Anson Lo）任嘉賓掀高潮。Jer與Stanley搞笑互篤，前者大爆有人患痛風，Stanley則窒Jer全晚無跳舞。騷前有傳門票滯銷，安排Anson Lo與姜濤擔任嘉賓助陣，但姜濤臨時要飛台灣，改由呂爵安（Edan）頂上，經理人否認此事。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

Stanley、Jeremy、Jer、Marf、芯駖和Winka穿上黑白禮服，在電影《阿飛正傳》主題音樂襯托下登場，慢步行至舞台中央跳社交舞，揭演唱會序幕。6人先合唱英文歌《The Joker And The Queen》，之後跳唱多首快歌；Jeremy與Marf合唱《PING PONG》時，拿起球棒將彩色乒乓波打落台送給觀眾，炒熱全場氣氛。之後芯駖彈結他與Jer合唱《Moon River》後，獨唱新派台歌《讓思憶症發作》。

Stanley一身白馬王子look出場與芯駖合唱慘情歌，兩人拖手表現難捨難離。Marf換上熊仔裝大擺可愛甫士，男友Locker坐足全晚捧場。之後6人分別獻唱不同快歌，施展渾身解數冧觀眾，芯駖唱《SPYLING》跳MJ的45度傾斜舞，粉絲鼓掌讚好。Stanley與Jeremy合唱鬥舞技曬默契；前者又跟女舞蹈員跳貼身舞，場面火辣。

芯駖跳MJ傾斜舞獲讚

嘉賓Anson Lo一身黑衣打扮登場，掀全晚高潮，全場粉絲起身尖叫。眾人合唱COLLAR歌曲《idc》後，Jer表示今次演唱會可讓公司不同藝人交流，擦出強勁火花。Anson Lo說：「知道他們為個騷花好多時間和心機，過去個多月見他們由朝到晚密密排練，不停構思以什麼組合或形式表演，希望帶來不同的舞台元素呈獻給大家看。這兩晚對他們來說應該好特別又難忘，大家真的要用大力掌聲鼓勵他們。」Anson Lo之後與舞蹈員跳唱快歌《Hey Hey OK！》，邊跳邊做OK招牌手勢。

感激急救團隊解痛

演唱會尾聲，6人齊跳唱，又手持噴槍向台下觀眾放煙和發射彩色紙碎，營造派對氣氛。安歌合唱英文歌《True Colors》，Jer說：「這首歌我們練習好耐，對我們或者大家都好有意義，因為每個人都要相信自己，找到屬於自己的顏色，加在一起就變彩虹。真的好感激幫我們的急救團隊，因為唱歌又跳舞，身上會有好多傷患，需要針灸治療，好似有些人患痛風。」他隨即指向Stanley，惹對方大聲反擊：「你講什麼？你有跳舞嗎？」Jer笑着打圓場，叫大家當沒有聽過「痛風」兩字，再說大家就算多辛苦，目的為令樂迷喜歡他們的演出，最後大合唱MIRROR《We All Are》作結尾。

相關字詞﹕呂爵安（Edan） 姜濤 盧瀚霆（Anson Lo） 陳泳伽（Winka） 李芯駖 COLLAR成員邱彥筒（Marf） 柳應廷（Jer） 李駿傑（Jeremy） MIRROR成員邱士縉（Stanley）

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