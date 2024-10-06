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娛樂

黃政民自嘲平凡大叔 楊謹華亮相釜山影展抽空食燒肉

【明報專訊】第29屆釜山國際電影節進行得如火如荼，鄭雨盛日前憑《12.12：首爾之春》擊敗同片拍檔黃政民，首次獲頒釜日電影獎最佳男主角，後者上周五晚（4日）出席釜山座談會，與影迷分享從影35年的經驗和心得，開場時表示：「我覺得很尷尬，因為我不習慣一個人坐在台上跟大家聊天。」其實他談笑風生，話題不斷，最後更主動要求加時10分鐘才結束活動，令影迷滿載而歸。

黃政民由《12.12：首爾之春》說起，強調此片內容與政治無關，戲中提及的是歷史，希望觀眾好好了解電影的意圖，「我覺得年輕人看電影的方式比上一輩更單純，電影就是電影」。他憑此片贏得百想藝術大獎影帝，笑言「只有演戲的時候，我才感到自己是活着」，成為他努力工作的動力。他又憶述入行初期，每次出國拍戲或旅遊，雖在職業欄上填寫「演員」，卻感自卑，原因是「當時根本沒有人認識我」，就算到了現在，自嘲沒戲拍的日子，他亦不過是平凡大叔而已。

昨日有不少影視作品舉行首映禮及記者會，串流平台Netflix台劇《影后》正是其中之一，導演嚴藝文率領主角楊謹華、謝盈萱、陳庭妮出席，眼見現場有不少海外粉絲高舉中文標語應援，嚴藝文坦言心情激動，又感謝演員對她敞開心扉，分享在演藝界的經歷和挫折，為劇本提供最真實的養分，「令我覺得自己並非孤軍奮戰，而是很幸福的導演」。謝盈萱「埋怨」行程緊湊，還未有機會品嘗到韓式烤鰻魚的滋味；楊謹華則與陳庭妮抽空吃燒肉、拍貼紙相，實行寓工作於娛樂。

提起Netflix，昨日在影展公布未來計劃，邀請7名導演包括《格殺福順》卞成賢、《屍殺列車》延尚昊等宣傳明年在該平台上架的新作，例如任時完主演《格》片的外傳劇《螳螂》；《原本以為只是手機掉了》導演金泰俊的懸疑片《84平方公尺》，請來姜河那和廉惠蘭合演一場發生在韓國公寓的怪事；延尚昊新片《啟示錄》則是柳俊烈和申鉉彬扮演牧師與女警，聯手破解失蹤案的驚險過程。

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