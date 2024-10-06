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娛樂

相隔20年 《走佬俏公主》開拍第3集 安妮夏菲維：奇蹟發生

【明報專訊】《孤星淚》金像女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）2001年憑《走佬俏公主》（The Princess Diaries）爆紅，3年後再拍續集，至今20年，一直有傳會開拍第3集，安妮前日透過社交媒體落實開拍喜訊，除演出還兼任監製，又留言表示「奇蹟發生」；同時透露新片由《尋根女團》馬來西亞女導演林美雲（Adele Lim）操刀，不過飾演祖母的《仙樂飄飄處處聞》茱莉安德絲（Julie Andrews）會否第三度參演，則未有定案。

《走佬俏公主》由拍過《風月俏佳人》、《走佬俏佳人》的加利馬素（Garry Marshall）執導，故事講述美雅是個聰明、害羞又笨手笨腳的少女，人生目標是校園生活能保持低調、避免撞板尷尬，可是祖母突然到訪，還透露她的真正身分是公主，而且是小國珍魯維亞的王位繼承人，所以美雅必須參加「公主培訓班」，其間鬧出連串笑話，又驚覺自己成為傳媒焦點，同時引來同學妒忌，甚至捲入奪國陰謀。

據報扮演祖母一角的茱莉安德絲其時已半退休，被導演加利馬素打動，未看劇本已答允演出。當年毫無名氣的安妮夏菲維透過試鏡，擊敗《魔戒》莉芙泰萊（Liv Tyler）、《律政可人兒》麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）等衆多強勁對手，贏得角色。《走佬俏公主》成本僅2600萬美元（約2億港元），2001年8月在美國開畫，意外地全球大收1.65億美元（約12.87億港元），成為當年最賺錢的電影之一，也讓安妮一炮而紅。2004年上映續集《走佬俏公主2：及時嫁到》（The Princess Diaries 2: Royal Engagement），茱莉與安妮等原班人馬上陣外，更是《星空奇遇記》基斯派恩（Chris Pine）初登大銀幕之作；故事講述美雅公主是珍魯維亞的未來女王，衣食無憂，但感情生活一片空白，卻必須在一個月內結婚，否則王位將拱手讓人。雖然續集票房1.35億美元，不及上集，但台前幕後均表示希望參與第3集。

導演林美雲曾執導《尋根女團》

導演加利馬素曾表示，與茱莉安德絲和安妮夏菲維討論過拍第3集是否可行，但隨着加利2016年逝世，拍攝計劃擱置，直到5年前安妮向傳媒透露，《走佬俏公主3》正在撰寫劇本，重燃拍攝希望。安妮前日再透過社交媒體發布短片，片中剪下前兩集她和茱莉分別說出對白金句「收聲」的鏡頭，再面向鏡頭舉起3隻手指，示意開拍第3集，又留言稱「奇蹟發生」及「童話故事繼續」。現年41歲的安妮，憑《走佬俏公主》爆紅後，曾演出《斷背山》、《穿Prada的惡魔》、《星際啓示錄》、《蝙蝠俠—夜神起義》等賣座作，並憑《孤星淚》贏得奧斯卡最佳女配角殊榮。相信隨着她愈來愈成熟，在《走佬俏公主3》的角色也會變得不一樣。

另一方面，《走佬俏公主3》落實由馬來西亞華裔女導演林美雲操刀，她在聲明中自言一直是《走》片的忠實粉絲，對接手拍第3集感到十分興奮。林美雲編劇出身，曾為動畫《魔龍王國》及賣座片《我的超豪男友》撰寫劇本，去年上映的《尋根女團》，更首次擔任導演。

相關字詞﹕茱莉安德絲 林美雲 安妮夏菲維 走佬俏公主

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