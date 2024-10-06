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娛樂

【娛樂場】《守島人》劉燁艱苦體驗 《熱烈》黃渤曬舞技

【明報專訊】港台電視31《周末大電影》10月播放4齣不同風格的國產電影，首兩套由影帝級人馬主演，後兩套則屬動畫，讓觀眾有不同類型的選擇。

影帝劉燁與宮哲主演的《守島人》今日率先播放，改編自民兵王繼才夫婦在邊陲小島守島衛國32年的真實事迹，導演陳力開拍前帶領團隊到開山島跟王繼才遺孀王仕花見面，還特地探訪王繼才之墓；演員在島上體驗巡邏、升旗、做飯的生活。劉燁稱自第一次上島到完成拍攝，大概用了1年3個月，他全程投入角色中，「我覺得像找回傳說中真正拍一部文藝作品應該有的態度」。去年劉燁憑該片獲「第十九屆華表獎優秀男演員獎」，他致辭時特別提到以獎項向王繼才致敬，「在他身上，可以看到平凡的人做出不平凡的事」。

用王繼才精神拍王繼才

劉燁分享拍攝時曾兩度遇上颱風，在一個沒水沒電的小島上，感受到王繼才守島工作的艱苦，他又謂小島四面環海和峭崖，到處有怪石，讓拍攝充滿挑戰，「我曾見着颱風過來，轉眼狂風暴雨，我們在海邊拍攝時，為怕被捲到海裏去，在礁石之間繫了很多安全繩，我甚至要抓住繩子才能前進」。他指在這種極端天氣下拍攝頗危險，但大家沒想那麼多，導演說他們要用王繼才的精神來拍王繼才。導演陳力補充道：「影片幾乎都是實拍鏡頭，有很多難度，但劇組最終堅持下來。」縱使拍攝難度高，劉燁有感身為演員，能遇到這樣的角色實在難得。

10月13日播出《熱烈》，故事依據兩名主角黃渤與王一博的真實形象編寫。黃渤飾演資深街舞者丁雷，遇上賣藝少年陳爍（王一博飾），兩人接連經歷重重打擊，最終成就彼此的夢想舞台。黃渤演技備受肯定，原來他舞技深藏不露，高中時曾擔任舞蹈教師，有六七年時間徘徊在教班與演出的工作生活中，有一定舞蹈底子。他飾演教練，為呈現角色內心對街舞的熱忱，主動向導演提出加插角色的比「舞」場面，並狠下苦功重練舞技，「為了這部戲，再難也得跳一次。畢竟這麼多年沒跳舞，我曾擔心能不能做到。戲內有些年輕舞者飾演學員，他們是各個舞種的頂尖舞者，在排舞時教我一些動作的竅門，還陪我一起練」。

王一博摔倒堅持繼續拍

王一博因街舞比賽為觀眾認識，曾在內地的街舞綜藝節目擔任隊長，舞蹈實力不容置疑。片中他一個看似簡單的地板頭轉動作，背後卻是連摔10多次才拍攝出來的成果，即便他膝蓋有舊患，仍堅持每次摔倒後起來繼續拍攝。

10月20日及27日將播兩套以少年視角出發的動畫電影《閃閃的紅星之孩子的天空》及《江南》。前者改編自1970年代內地經典電影，講述農村小孩在赤衛隊的影響下變成自強不息的少年；後者講述一名學徒少年潛心學習，最終成為頂尖機匠，製造出各種重要的國產軍械的勵志故事。

《周未大電影》 港台電視31 逢周日晚上9時35分

相關字詞﹕江南 閃閃的紅星之孩子的天空 熱烈 守島人 周末大電影

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