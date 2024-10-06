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娛樂

夫妻檔合演《荊釵記》為東華籌款 汪明荃斟百杯咖啡無倒瀉靠勤健身

【明報專訊】汪明荃將於11月23及24日在紅館舉行《阿姐．汪明荃演唱會2024》，連日來落力宣傳，日前她參加網上頻道節目，應要求斟百杯熱咖啡，她認真完成任務，沒有架子，獲不少網民讚賞。她昨日與老公羅家英為《歡樂滿東華2024》錄影粵劇折子戲《荊釵記》，談到挑戰斟咖啡，稱當日個壺好重，幸好平時有做健身。羅家英透露明年會到內地演出話劇，今次是被角色吸引。

記者：柯美

羅家英（家英哥）與汪明荃（阿姐）多年來都會夫妻檔為無綫大型籌款節目《歡樂滿東華》演出粵劇折子戲籌款，今年也不例外，昨日他們錄影福陞粵劇團粵劇折子戲《荊釵記》，為今年舉行的《歡樂滿東華》籌款，家英哥表示因為有個善心朋友每年都捐錢，指定他與阿姐演出折子戲。阿姐表示今次提前錄影，因為11月要舉行紅館演唱會，目前已開始練歌和綵排。

阿姐為演唱會積極宣傳，除接受不同傳媒訪問外，還參加網上頻道節目，接受挑戰。她日前在社交平台分享拿起咖啡壺斟百杯熱咖啡的照片，並寫道：「為咗演唱會，乜嘢宣傳都可以做！」不少網民讚阿姐認真去玩，更有留言說尊敬阿姐，「咁嘅江湖地位仲會同兩個傻佬玩！真心正！證明佢仲與時俱進，無架子！」

問到阿姐當日挑戰時一滴也沒有斟瀉，獲讚犀利。她說：「咖啡壺很重，真的很容易倒瀉，不過我平時有做健身，所以無問題。」

羅家英明年赴內地首演話劇

家英哥上月22日78歲生日，與阿姐及朋友吃私房菜慶祝。問到他的生日願望？家英哥說希望可以多些粵劇演出及多些去旅行，並透露福陞粵劇團明年底會演出《荊釵記》。問到福陞粵劇團會否賀歲演出？他表示不會，因為已經幾年沒有賀歲演出，有感現在風氣和環境轉變，大家的習慣都改變，觀眾不會留港看賀歲劇目。家英哥除演出劇集、電影外，明年會首度參與話劇演出，他透露會到內地演出話劇，因為被角色吸引。阿姐則表示沒有興趣演話劇。

相關字詞﹕荊釵記 羅家英 汪明荃

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