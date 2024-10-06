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娛樂

花400萬再拍男男配對真人騷 王賢誌嘆經濟欠佳難回本

王賢誌投資400萬再拍男男配對騷 嘆市場細 暫無意開第3輯

【明報專訊】王賢誌主理男男配對真人騷《仔仔一堂》，兩年前在無綫播出後有不少迴響，之後製作第2季《Boyscation Too》，但播放的電視台轉為ViuTV。他之前透露跟任何平台沒合約，只想透過不同平台宣揚同志信息，跟無綫合作愉快。今次自資400萬元製作《Boyscation Too》，前往峇里拍攝，慨嘆現今香港經濟難找贊助商支持，相信難以回本，希望獲觀眾好評。昨日他聯同其中9名「仔仔」出席記者會，現場選出Tyler為「最理想結婚對象」，Calvin獲選「最適合拍拖對象」。王賢誌透露節目有成功配對例子，暫時保密，留待節目播出揭曉。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

王賢誌出資400萬元製作男男配對真人騷節目《Boyscation Too》，帶領10名素人參加者及幕後團隊飛往峇里拍攝，將於明日（10月7日）在ViuTV首播。王賢誌昨日聯同其中9名「仔仔」，包括Kendrick、Yiboh、Tyler、Calvin、Jason、Stone、Ivan、Kurt及Lori一同出席記者會分享拍攝趣事，其間他們投票互選，結果選出任職醫生的Tyler為「最理想結婚對象」，Calvin獲選「最適合拍拖對象」，當中年紀最大的Antony，因身在海外未能出席。10人中有配對成功例子，但王賢誌保留神秘感，拒透露詳情。

暫無意開拍第3輯

王賢誌感嘆本地經濟欠佳，難找贊助商支持，相信節目很難收回製作成本，只希望能贏取觀眾好評，已覺值得。他暫時無意拍第3輯，「香港市場實在太細，要拍廣東話的真人騷，就似出廣東歌一樣，受眾太少。原本都有構思去大中華區或台灣拍攝，但最想拍給香港人看，所以最終都是用廣東話」。他已跟所有仔仔簽約，成為他旗下藝人，不一定安排他們入行賺錢，而是一起出席活動宣揚關注同志平權信息。

Tyler拍外景辛苦過返工

任職公立醫院醫生的Tyler透露向醫院請假拍攝節目外景，由於過程太緊湊，辛苦過返工，他說：「新一代較接受同性戀，但相信將來要升職至顧問級較困難，碰巧與醫院合約完結，所以現已轉做私家醫生。對於被選為最理想結婚對象，我相信並非跟職業有關，而是個人性格取勝。」任職藥劑師的Calvin，亦感嘆從事的行業比較傳統保守，所以王賢誌上輯找他拍攝時，仍未有足夠心理準備才沒有答應。他承認社會某些行業仍未接受小眾，所以很期望能借節目，為爭取同志平權帶來正面影響。

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