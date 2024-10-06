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娛樂

蔣介石曾孫打擂台 鍾培生想邀方力申周殷廷參賽

【明報專訊】鍾培生昨日起一連兩天為《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2024舉行拳賽海選，他與參加海選的蔣介石曾孫蔣友青、《全民造星II》參賽者鄒俊傑、網紅Rock Gor、拳王曹Bee出席記者會公布詳情，決賽於明年1月初舉行。

鍾培生表示今年專心推廣，不會落場打比賽，「我不想為滿足觀眾好奇心參賽，如有主辦單位想我打比賽，有好的配套及給我時間準備才會考慮」。談到劉馬車去年賽前被捕未能參賽，鍾培生表示會汲取教訓，不會再邀請不守信用的拳手參賽。有網民提議找成龍跟ERROR成員吳保錡對打，他說︰「如果能邀請到成龍，我也想跟他打。」不過他坦言無意邀請成龍，但問過保錡可有興趣參賽，最後未能成事，他說︰「我曾邀請電影《九龍城寨之圍城》及《武替道》的武師參加，他們能帶出正面信息，但因檔期問題未成事。我也希望邀請方力申、周殷廷參加，他們很弗。去年的拳賽太綜藝，我希望今年能正面一點，從而吸引選手報名下屆賽事。」

拳王曹Bee曾奪太平洋金腰帶，表示去年只打90秒，覺得不夠挑戰性，今次希望打一個有水準的比賽。他十分欣賞對手鄒俊傑，期待對戰。鄒俊傑表示已打拳逾10年，希望今次能打出一場滿意的比賽。

娛樂組

相關字詞﹕拳王曹Bee 網紅Rock Gor 《全民造星II》參賽者鄒俊傑（Jack） 蔣介石曾孫蔣友青 鍾培生

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