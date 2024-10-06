Nowhere Boys開騷與觀眾互放紙飛機 主音Van︰以為浪漫其實好搞笑

漁佬表演一人樂隊

女團Beanies成員Kay擔任開場嘉賓表演後，Nowhere Boys登場獻唱《我們的航海時代》、《掹藤》、《信之卷》等歌曲，成員簡豪銳（漁佬）表演一人樂隊，玩盡小提琴、鋼琴、口琴、三角鈴、低音結他及鼓等樂器，獲全場掌聲。唱新歌《放飛之旅》時，Nowhere Boys與觀眾互放紙飛機。Van事後說︰「我之前幻想同觀眾一齊放紙飛機，好浪漫，點知現實好搞笑，我仲畀紙飛機篤中幾次。」結他手林宇翔（Ken）笑言︰「成個舞台都係紙飛機，原來好跣腳。」

Van黃彥康除衫騷肌

唱《天外飛仙》和《狂想曲》時，台下觀眾又唱又跳，黃彥康（Nate）與Van興奮除衫騷肌。樂隊以往只有Nate是「肌肉擔當」，騷前3個月狂減逾30磅的Van笑言︰「希望下次加入其他成員！」事後他透露︰「伊健睇完我們之前演唱會影片後，畀我的意見是減肥，於是我應承他一定做到，就在今次演唱會兌現。」安歌時，Nowhere Boys唱《地球候機室》、《大步走》和《我在》。Van感觸落淚，其他成員亦眼濕濕，他說︰「《大步走》是8年前作品，唱這首歌時想起Nowhere Boys每次演出的點滴。望到台下觀眾，想到他們陪我哋走到這一步，其實我要對觀眾道歉，作為主音唱歌時喊會影響表演，但真的好感動。」

娛樂組

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