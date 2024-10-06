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娛樂

杭州演唱會獲國家游泳隊捧場 陳奕迅唱《天下無雙》隔空賀康堤生日

陳奕迅杭州開騷 隔空送歌賀愛女20歲生日

【明報專訊】陳奕迅（Eason）前晚於杭州舉行第4場《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，獲國家游泳隊孫佳俊、「洪荒少女」傅園慧、混合泳選手葉詩文及教練吳越均捧場。孫佳俊是Eason忠實歌迷，第二次入場欣賞，特別學廣東話跟偶像打招呼，又握着Eason的手激動說最喜歡偶像2012年的成都演唱會，唱得特別好，Eason的歌聲為他帶來很多力量；他又準備一套自己參加奧運時的裝備送給Eason。Eason大笑道︰「我可以假裝是國家隊去游泳了！」跟葉詩文合照時，Eason笑說︰「終於有游泳隊員跟我差不多身高，不用我站在旁邊像個小矮人。」他又學傅園慧說︰「我會用『洪荒之力』去表演！」

自嘲「東坡肉」好吃不好看

演唱會上，Eason自爆最近出現腰痠，本來不想說出來，有點不好意思，免大家擔心。他指大家看他的動作可能有異樣，因他穿了腰封。有觀眾突然大叫「除衫」，Eason笑道︰「什麼？脫衣服？我又不是吳尊，你們認識吳尊嗎？他打網球時的肌肉好好看。我是一塊還未煮的東坡肉，好吃不好看。」

前天是Eason女兒康堤20歲生日，Eason唱出《天下無雙》送給女兒，他說︰「我今天身邊有一個非常特別的人過生日，但是我沒有辦法跟她在現場，所以我想到有一首歌想要唱給她聽，希望你們也喜歡。」

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