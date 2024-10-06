杭州演唱會獲國家游泳隊捧場 陳奕迅唱《天下無雙》隔空賀康堤生日

自嘲「東坡肉」好吃不好看

演唱會上，Eason自爆最近出現腰痠，本來不想說出來，有點不好意思，免大家擔心。他指大家看他的動作可能有異樣，因他穿了腰封。有觀眾突然大叫「除衫」，Eason笑道︰「什麼？脫衣服？我又不是吳尊，你們認識吳尊嗎？他打網球時的肌肉好好看。我是一塊還未煮的東坡肉，好吃不好看。」

前天是Eason女兒康堤20歲生日，Eason唱出《天下無雙》送給女兒，他說︰「我今天身邊有一個非常特別的人過生日，但是我沒有辦法跟她在現場，所以我想到有一首歌想要唱給她聽，希望你們也喜歡。」

娛樂組

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