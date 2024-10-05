【開箱】《壞猴子》 乜都得警察查殘肢懸案

保持標羅倫斯創作風格

《壞猴子》講述佛羅里達州礁島群警員Andrew，涉嫌毆打女友Bonnie的丈夫，因而遭停職，現擔任餐廳衛生督察；一艘漁船釣到人體殘肢：高舉中指的前臂，Andrew昔日拍檔Rogelio認為這是讓他復職的良機，於是囑咐Andrew把殘肢帶到邁阿密給法醫認證，因此認識了法醫Rosa，後者指殘肢可能遭螺旋槳或鯊魚折斷，但不符合其他遺體，變成無頭殘肢，Rogelio命他把前臂棄置河裏，反鈎起Andrew的刑警本能及好奇心，認為事有可疑。外遊返美後聲稱丈夫Nick失蹤的Eve報案，認定殘肢為Nick所有，Andrew遂盤問對方，結果惹怒警長，Andrew遭正式革職。另一方面，Neville在海邊擁有小屋，發展商聲稱會遭剷除，於是向綽號龍后的巫師Gracie求助，詛咒發展商，希望住所不要被摧毁。

《壞猴子》改編自Carl Hiaasen於2013年出版的同名小說，故事背景卻有點像Netflix劇集《佛州男》，但保持標羅倫斯的創作風格，加上雲斯華堅機關槍式念對白的喜劇節奏，《壞猴子》可說跟標羅倫斯前作如《乜都得教練》等一脈相承，只是把地點移師至風景宜人的佛羅里達州海邊。除了雲斯華堅，《職業特工隊3》米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）、《死侍2》洛迪蘭尼（Rob Delaney）、《迷離島》妮坦莉馬天尼斯（Natalie Martinez）及《侍者》茱迪史密夫（Jodie Turner-Smith）等參演；標羅倫斯的歌手女兒莎樂羅倫斯（Charlotte Lawrence）首次以父女檔姿態上陣，加上在處境劇《醫院狂想曲》與標合作過的《魔境仙踪》男星薩克巴夫（Zach Braff）客串一角，幕前陣容可說不弱。

小說改編 角色有發展空間

劇中主要分三條線發展，分別是Andrew追查殘肢真相、可惡的發展商連累平民，以及Andrew舊愛Bonnie的秘密過去，三條最後亦互相關聯。追查殘肢部分的發展很快，轉折也給觀衆帶來驚喜，殘肢主人Nick根本未亡，而且是與太太Eve和醫生好友Israel合謀的苦肉計。Andrew失去刑警工作，也不止毆打了Bonnie的丈夫，還因為企圖讓黑警Mendez的罪行曝光。劇中把Andrew和Rosa由邂逅到互相欣賞到正式成為一對，不管演員和角色之間均有火花，拍出趣味。《壞猴子》雖然根據小說改編，若抽出主要角色，像Andrew、Rosa這一對拍續集，未嘗不能發展成為系列作。