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娛樂

監製賴恩梅菲預測《怪物》主角將獲釋

【明報專訊】《歡樂合唱團》金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）製作新劇《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》，上月19日在影視串流平台Netflix上架，連續兩周成為英語節目收視冠軍，更備受觀衆談論，重提這宗發生於1989年的謀殺案。據美媒報道，洛杉磯地方檢察官 George Gascon周四（3日）宣布，由於發現梅內德斯兄弟的父親何西（Jose Menendez）性侵萊爾（Lyle Menendez）和艾瑞克（Erik Menendez）的新證據，所以下月29日會開庭聽證。梅內德斯兄弟被控謀殺雙親，審訊期間他倆聲稱從小受父親性侵及虐待，最後兩人被判終身監禁。

雖然新證供仍有待檢視，《怪物》監製賴恩梅菲卻表示估計梅內德斯兄弟最快可於聖誕前重獲自由。關注案件的真人騷女星Kim Kardashian，曾與劇中扮演艾瑞克的古巴高克（Cooper Koch）到獄中探望梅內德斯兄弟，當獲悉案件可能重新審訊，Kim撰寫長文呼籲兩人應獲釋，稱曾與他們接觸，指兩人絕非「怪物」，在獄中紀錄良好，並協助其他人，「當他們的案件再被注視，考慮到一封1988年艾瑞克寫給表親提及受虐的信件曝光，我希望梅內德斯兄弟判囚終身應重新考量；我們對失去童年的兩名小男孩有所虧欠，他們從沒得到被聆聽、幫助及拯救的機會」。

相關字詞﹕影視串流平台Netflix 賴恩梅菲 怪物：梅內德斯弒親兄弟檔

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