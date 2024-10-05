監製賴恩梅菲預測《怪物》主角將獲釋

雖然新證供仍有待檢視，《怪物》監製賴恩梅菲卻表示估計梅內德斯兄弟最快可於聖誕前重獲自由。關注案件的真人騷女星Kim Kardashian，曾與劇中扮演艾瑞克的古巴高克（Cooper Koch）到獄中探望梅內德斯兄弟，當獲悉案件可能重新審訊，Kim撰寫長文呼籲兩人應獲釋，稱曾與他們接觸，指兩人絕非「怪物」，在獄中紀錄良好，並協助其他人，「當他們的案件再被注視，考慮到一封1988年艾瑞克寫給表親提及受虐的信件曝光，我希望梅內德斯兄弟判囚終身應重新考量；我們對失去童年的兩名小男孩有所虧欠，他們從沒得到被聆聽、幫助及拯救的機會」。