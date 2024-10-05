頂替劉亞仁 金聖喆演《地獄公使2》導演延尚昊苦惱 宋仲基拍《波哥大》愛上西班牙語

文：蘇珮欣

《波哥大》由《少數意見》導演金成濟執導，宋仲基與《殺人者的難堪》李熙俊主演，講述1990年代30多歲韓國青年移民哥倫比亞的故事，暫定今年冬季在韓國開畫。宋仲基、導演金成濟及李熙俊聯同其他演員，包括《財閥X刑警》權海驍及《Moving：超異能族》金鍾洙，昨出席海雲台舉行的座談會。

西班牙語粗口學得最好

宋仲基表示，《波哥大》5年前開拍，其間遇上新冠疫情，到現在才能跟觀眾見面。他稱到哥倫比亞拍攝外景期間，感受到當地人的熱情，「與哥倫比亞的工作人員聚餐，是人生中最佳體驗，所有人打成一片，還比賽跳舞，非常開心」。宋仲基希望能到哥倫比亞宣傳新片，順道重遊舊地。宋仲基稱為角色苦練西班牙語，雖然困難但十分享受，「學習新語言並不容易，卻很有趣，領悟到西班牙語的美麗，擔心的感覺瞬間消失」。宋仲基還即場說西班牙語，自爆捲舌發音較差，笑言學得最好是粗口。

《地獄公使》第2季本月25日在Netflix上架，入選釜山影展「On Screen」單元，放映了首3集。導演延尚昊和金聖喆、《靜_E》金賢珠、《財閥家的小兒子》金信祿及《造后者》文素利等昨日出席座談會。《地獄公使》講述「天使」預告人類死期一到，地獄使者就會出現，新真理會教主趁亂煽惑人心。《收屍人》劉亞仁首季扮演新真理會教主，因捲入吸毒醜聞，今季由金聖喆頂上。延尚昊表示沒想過《地》劇大受歡迎，所以從沒想過開拍第2季，否則會提前製作。對於男主角換人一事，延尚昊稱看過金聖喆舞台劇演出，覺得他很有魅力，「我覺得金聖喆可以演教主一角，只是苦惱如何能自然地拍出來」。金聖喆表示故事本身很好，唯獨首集教主復活一幕，花了不時間討論。

放映《我的大叔》悼李善均

為悼念《上流寄生族》已故男星李善均推動韓流有功，釜山影展日前給他追頒成就獎，並放映李善均主演的《我的大叔》精華版。有份參演該劇的宋清振、朴浩山及導演金元錫出席映後分享會，不約而同表示至今仍未能相信李善均已離世。

韓星池昌旭昨日在釜山先出席韓片《左輪殺姬》見面活動，其後再宣傳下月6日首播的韓劇《江南B-Side》，後者身兼編導兩職的朴樓利透露，其母是《奇皇后》粉絲，所以從小喜歡池昌旭，一直想與對方合作。池昌旭表示為了劇中動作場面，花了不少時間準備，其拍檔兼《鬼怪》趙宇鎮聞言大讚池昌旭身手敏捷、動作華麗，還稱「池昌旭的臉蛋就是武器！」惹來全場爆笑。

《茲山魚譜》薛景求、《夫妻的世界》金喜愛、《阿斯達年代記》張東健及《京城怪物》秀賢合演的韓片《普通的家庭》，講述4名家長看到子女犯罪片段後的故事，本月16日在韓國開畫，前日在釜山首映及舉行座談會。金喜愛稱電影集中描述人類道德問題，但也有幽默場面，相信能引起觀眾共鳴。

CJ ENM投資58億

另一方面，娛樂製作公司CJ ENM代表尹尚賢昨日在論壇透露，公司成立30年，會繼續投資，來年預計投資1萬億韓圜（約58億港元）在影視方面，並公布明年推出的作品名單；劇集方面，包括車珠英與李賢旭合演《元敬》、李棟旭與李光洙《離婚保險》、李敏鎬與孔孝真《問問星星吧》等。電影方面有玄彬《哈爾濱》，朴贊郁執導、孫藝珍與李秉憲合演《無可奈何》，以及改編2003年韓片《拯救綠色星球》的荷李活片《Bugonia》等。CJ ENM旗下串流平台TVING明年計劃推出池昌旭與都暻秀合演的《雕塑城巿》、黃旼炫《學習小組》、金裕貞《親愛的X》、高雅羅《春花戀愛談》（暫譯）、孔明和金敏荷《我死前的一周》，以及金玟錫和李賢旭合演的《鯊魚：The Storm》等。