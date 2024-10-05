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娛樂

黎愛蓮設靈 女兒稱媽媽帶笑離世 梁小龍「息勞歸主」送別前妻

【明報專訊】武打影星梁小龍的歌手前妻黎愛蓮（Irene Ryder）上月1日在北區醫院離世，享年75歲。喪禮昨日於九龍殯儀館設靈，採天主教儀式，今日上午舉行彌撒後，靈柩奉移柴灣哥連臣角天主教墳場安葬。靈堂佈置簡潔，橫匾寫上「安息主懷」，遺照中黎愛蓮拿着咪。女兒梁子文（Anne）的白色心形花牌擺放靈堂前中央，前夫梁小龍送上花牌，以「息勞歸主」四字送別前妻。黎愛蓮生前好友賈思樂亦送花牌致祭。黃淑儀、Joe Junior、邱禮濤、姜大衛夫婦等到場送別黎愛蓮。

問Anne媽媽有否遺願？她說自己是媽媽最重要及最不放心的，在媽媽心中永遠是小朋友。她透露媽媽笑着走，好安詳，她一直陪伴在側，「媽媽在家中沒有心跳，到醫院搶救，留院3天走了，我跟媽媽說，放下不開心的事返天家」。問到有何不開心事？她表示好多事已過去，留下美麗一刻給大家已足夠。她提到媽媽生前做過好多手術，心臟較弱，是因肺炎離世，加上年紀大又不看醫生。

Joe Junior：離世前7天相約飲茶

Joe Junior表示年輕時參加詩歌班比賽認識黎愛蓮，入行後合作出唱片，大讚對方唱歌好聽。雙方不時有電話聯絡，收到對方離世消息感到很突然，但都知道黎愛蓮身體狀况不是太好。在黎愛蓮走之前一星期有通過電話，跟他說身體無事，還說約出來飲茶，聽到對方離世好難過。他很懷念黎愛蓮，對方的歌聲永遠在他的腦海，會回憶一起登台的日子。

記者：柯美

相關字詞﹕黎愛蓮（Irene Ryder）

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