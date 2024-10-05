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娛樂

陳曉華讚朱敏瀚細心好男仔 蕭正楠指老婆黃翠如肚凸凸因胃口好

《巾幗4》10‧21首播 黎耀祥談胡定欣鄧萃雯誰較好

【明報專訊】黎耀祥與胡定欣主演無綫劇集《巾幗梟雄之懸崖》即將推出，前晚聯同蕭正楠、陳曉華錄影遊戲節目《大師兄開心嘩鬼感謝祭》，黎耀祥談到《巾幗》系列新拍檔胡定欣，稱對方跟鄧萃雯各有各好。蕭正楠太太黃翠如傳懷孕，他沒有正面回答，只稱太太胃口及飲食口味有變，對生育抱開放態度。陳曉華緋聞男友朱敏瀚承認跟她了解中，她讚對方細心，係好男仔。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

黎耀祥（祥仔）、胡定欣、陳曉華、蕭正楠、陳山聰及張曦雯等前晚錄影《大師兄開心嘩鬼感謝祭》，分兩隊玩「落大閘」遊戲，眾人非常投入玩到趴地；祥仔叫蕭正楠猜一樣他經常會做的事，蕭正楠口快快說：「北上尋歡！」引得全場爆笑。代表劇集《廉政行動2024》的陳山聰與張曦雯一隊最合拍，以3分55秒完成任務勝出。與朱敏瀚爆戀情兼傳婚訊的陳曉華成為被玩對象，「獎老」阮兆祥說：「陳曉華，你流汗，你流緊『朱敏瀚』。」麥美恩捉住她的手檢查有沒有「婚戒」。

祥仔指胡定欣鄧萃雯各有各好

祥仔笑稱相隔兩三年再參與《獎門人》節目有點驚，要用體能的遊戲盡量交給後生拍檔，「我都一把年紀，當然走偶像派，主要賣樣啦！」《巾幗梟雄之懸崖》將播放，祥仔表示期待成果，因拍攝很辛苦，演員陣容換了全新組合，又到內地取景。問到跟胡定欣還是鄧萃雯拍擋好？祥仔賣口乖道：「各有各好。」他透露今輯寫新故事，他不再是「柴九」，變成「柴十七」。胡定欣劇中名叫「七爺」，至於角色名為何同樣與數字七有關？兩人笑言要找編劇探究箇中原因。胡定欣指去年10月在橫店拍攝，劇組下令內容保密，她都不敢多影相，「也好，反而幫助我專心演戲，現在劇集排期播出，我會盡量度期配合宣傳，跟大家分享拍攝經歷」。

與朱敏瀚傳秘戀的陳曉華表現風騷，問她是否「屬朱」？她笑說：「我屬狗，今年冲太歲。（會否辦喜事？）我有喜呀，劇集就快播映，仲有五六個喜事未發生，不過婚訊就是假。」

提到朱敏瀚公開承認了解中，有單獨約會。陳曉華笑稱跟很多合作拍檔都在了解中，與朱敏瀚未夠時間了解，「2019年跟他認識，斷斷續續，朋友都是這樣，我和陳瀅都是這樣。（有指陳瀅是紅娘？）我不知道。（朱敏瀚透露跟你食飯約會？）他食飯好快，我食飯也好快，未夠長時間」。談到朱敏瀚優點？陳曉華說：「幾好、幾細心，是個好男仔，可以再合作拍劇，認識多一點，不一定要感情戲。」她表示不是戀愛腦，目前事業為重。男生具備什麼條件能打動她？她自認多變，只要自己喜歡，就是情人眼裏出西施。

蕭正楠：再問我會小器

蕭正楠太太黃翠如被指肚凸凸孕味濃，他承認太太胃口好好，外表變肥，但仍顯露鎖骨。他們對生育抱開放態度，「兩個人或三個人都開心，隨緣。（唐詩詠悉心照顧翠如飲食？）她們一直互相照顧，又不見有人照顧我！好彩我早前去珠海拍節目有食生蠔」。

蕭正楠一向負責掌管翠如飲食，爆對方近期口味有變，「她以前不食辣，現在喜歡在餸菜裏加辣椒。多謝大家關心，暫時一切正常，若有好消息會跟大家分享。（怕小器？）哈哈，不知道點答，但再問我會小器」。播劇後有好事公布「喜上加喜」？他笑言：「播劇先，希望啦！」

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相關字詞﹕陳曉華 黃翠如 蕭正楠 大師兄開心嘩鬼感謝祭 巾幗梟雄之懸崖 胡定欣 黎耀祥

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