笑譚俊彥食壯陽產品 張曦雯：男友無需要

陳豪表示對收視感滿意，「自己都有追看，現在觀眾睇劇意欲不大，覺得有這成績算係咁！」譚俊彥笑稱因該劇被速遞員仇視，「平時見到我無乜反應，近排好似畀我炒魷魚咁，我覺得都幾得意，還有很多朋友話我是壞人，大家睇落去就知，其實我和John哥（姜大衛）都係好人，不過我很羨慕陳豪，劇中啲女生都畀佢媾晒」。

陳豪不介意剃頭拍古裝劇

龔嘉欣因多場喊戲獲網民大讚，問同是女主角的張曦雯在之後集數會否演技大爆發？她說：「之後會交代跟陳豪還是夫婦時，經歷很多抗癌的生離死別，會有很多突破的畫面，例如戴頭套扮光頭。」陳豪表示劇中不會有當年台慶的光頭造型，他笑說：「現在也不介意剃光頭，都不知幾想開古裝劇，朕真係等咗好耐。」

譚俊彥最近為男士保健產品拍廣告，他稱是健康保健產品，「其實我細個已經有食，是為了健身持久力強一點，不過有啲副作用，搞到生咁多個」。張曦雯聞言即大笑，稱是壯陽產品。問她男友可需要服用？她尷尬搖頭表示無需要。譚俊彥說：「直程擺響她屋企門口，送給她。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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