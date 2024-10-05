明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《武替道》孖仔導演相隔17年再追夢 梁冠堯梁冠舜盼港產動作片繼續傳承

導演梁冠堯梁冠舜17年後再追夢 藉《武替道》談武師辛酸

【明報專訊】香港新生代雙胞胎導演梁冠堯和梁冠舜，是名副其實的港產動作片迷，1980、1990年代受到成龍、洪金寶、李連杰拳拳到肉的動作電影感染，自小夢想成為動作巨星。兩兄弟2007年入行參演電影《雙子神偷》，但星途並非一片光明，反而變成「一片演員」！但他們全靠偶像洪金寶一番話，不放棄在影壇發展，結果捱過17個年頭終爬上導演崗位，並透過首部執導電影《武替道》，連繫着已故武打巨星李小龍、7奪金像獎最佳動作設計的董瑋、人氣影星伍允龍和劉俊謙，向所有電影幕後英雄致敬，道出武師的辛酸，希望得到大眾支持，讓港產動作片和武師行業繼續傳承下去。

記者：柯美

攝影：劉永銳

《武替道》導演梁冠堯（Albert）和梁冠舜（Herbert）成長期愛看《A計劃》、《警察故事》及《東方禿鷹》等港產動作片，曾幻想成為武打巨星。2007年他們終於有機會入行，伙拍前輩洪金寶和元華參演電影《雙子神偷》後，如坐過山車般從高處跌落谷低，無人問津。Albert說：「以為拍了一部電影，就可以慢慢在這行發展，怎料等了很久都停滯不前，沒有人再搵我們演出！好彩拍戲前任職的公司對我很好，准我停薪留職，唯有回去繼續打工。其間我不停尋找演出機會，連臨時演員都去做，曾多次重遇跟我們同期出道的龍虎武師，他們已當上武術指導，很好奇問我們為何做臨時演員？真的很尷尬又難受。不過我沒氣餒，不停增值，看很多書，如何寫劇本、剪接，參加鮮浪潮和創作提高自己技巧。」

讀武師訓練班 難忘洪金寶一席話

攻讀電影的Herbert不覺做臨時演員是錯誤選擇，起碼可以繼續留在電影圈。直至2015年，在「香港動作特技演員公會」會長錢嘉樂口中得知公會辦武師訓練班，於是兩兄弟一起報讀，重拾對武打的熱愛，展開武師生涯，但工作量不多，仍要做兼職維持生計。他們表示執導《武替道》除了向武師致敬、道出他們辛酸，更因被當年合演《雙子神偷》洪金寶的精神打動，「洪金寶大哥說現在已拍不到這種電影了，雖然這行正在下滑，輝煌不再，但他仍然會繼續堅持做下去」。Albert認同洪金寶的觀點，又指拍動作電影除了明星和動作演員付出，也需要幕後替身、龍虎武師等共同努力，每個崗位都值得被珍惜，不願見到人才流失，「這個行業，沒可能沒有武師，本地製作都需要武師，拍這部戲想畀觀眾認識一班為香港電影默默耕耘的幕後英雄，過了那麼多年，他們現在的生活究竟如何？有些人一生只做武師，沒工開的日子怎辦？現在入行的後生仔，面對開工不足，有人亦已轉行做裝修或揸的士」。

製作費800萬限19日內拍竣

首次執導電影，他們覺得最大挑戰是跟時間競賽，因該片是首部劇情片計劃，製作費只得800萬，必須在19日內拍竣，甩一日期就會出現骨牌效應，一發不可收拾。Herbert說：「19日其中13日涉及動作場面，大動作場面則佔6日，大家都睇到戲中有很多複雜的動作場面，風險很大，所以有幾場槍戰及在尖東跳橋等街景，開工時求神拜佛不要下雨。開場兩幕1980年代動作場面，也曾經掙扎應否拍攝，要拍3日又花很多錢，但沒有這些回憶就不能推進故事發展，觀眾亦不知飾演『森哥』的董瑋當年在武指界有幾威水，以及為何突然退隱。」

邀董瑋出山因望見李小龍銅像

力邀淡出幕前多年的董瑋出山，Albert表示因某日與Herbert在尖東一間咖啡室度劇本時，望見李小龍銅像在星光大道裝修後被放在一堆樹的旁邊，心想為何被移到不當眼位置，動作電影是否已被遺忘，不被看重？突然記起《龍爭虎鬥》中董瑋與李小龍有一場對手戲，若董瑋站在李小龍銅像前面，覺得意義很重大。於是透過動作指導江道海邀請董瑋演出，雖然對方答應，但每次開會都說「如果我真係做嘅話，就會咁樣……」Albert說：「這段時間都驚董瑋不接演。（董瑋那麼資深，拍攝時會否給予很多意見？）每個演員都會有意見，他們都好專業，有自己的創作和想法，有意見會一起討論。我們有這個故事，但睇法未必一定啱，要接納別人意見，例如原本設定伍允龍演反派，但董瑋覺得由他演反派會好睇些，經過討論，覺得他的想法是對的。」

早認識伍允龍 讚劉俊謙文武兼備

至於憑《九龍城寨之圍城》人氣急升的伍允龍和劉俊謙參演，Herbert表示純屬巧合，他笑說：「拍攝時都唔知兩人會爆紅，咁好彩啫！我爸爸跟伍允龍爸爸是蔡李佛同門師兄弟，所以早已認識伍允龍，他很好，很支持我們兩兄弟，知道這部戲申請首部劇情片計劃，未睇劇本已答應演出。劉俊謙則在接受《九龍城寨》前期武打訓練時認識，睇中他聰明，教什麼動作都很快上手，演戲又認真，文武兼備很適合《武》片中龍仔角色。」他感謝董瑋、伍允龍、劉俊謙和蔡思韵仗義幫忙，只象徵式收取片酬，如收足片酬，根本不夠錢拍。

女觀眾被董瑋蔡思韵父女情打動

談到謝票場時，有很多女性觀眾表示睇過兩次或以上，不是喜歡動作鏡頭，而是被董瑋和蔡思韵之間的父女情打動。孖仔導演表示當初構思這段父女情，源自他們當動作演員的經歷，遇過很多洪家班和成家班的前輩，受工作影響跟家人關係疏離，又考慮到入場觀眾對武行未必感興趣，故加入人性關係元素，「曾經有個武師分享跟女兒的對話，女兒覺得爸爸幫香港動作電影付出過那麼多，但不多人認識。我們聽到好感動，因為替身是無名英雄，在鏡頭前睇不到他們的樣子，大家都聚焦在主角身上，其實每個幕後人員，包括PA、副導等，每個崗位都有其作用，所以就將這些加入戲中」。

經歷大起大落 沒有鬱鬱不得志

至於「森哥」角色是否他們的寫照？他們說：「我們的經歷投射在龍仔那邊，家人反對入行，為了追夢，不放棄。森哥都有少少我們的影子，想起初入行拍戲經歷大起大落，走過17年再迎來機會。」他們吃過不少苦頭，卻沒有鬱鬱不得志，反而覺得幸運，因為不是每個人都可以相隔17年有第二次機會追夢，感謝大家幫忙完成他們的夢想。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕武替道 梁冠舜 梁冠堯

上 / 下一篇新聞