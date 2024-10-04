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娛樂
星級專欄

為角色高空繩索訓練 廖子妤驚到爆喊

廖子妤20層樓高空特訓驚到喊 王丹妮主動陪伴完成挑戰

【明報專訊】劉德華和莫文蔚主演電影《焚城》11月上映，片中一班新生代演員王丹妮、廖子妤、何啟華（阿Dee）、魏浚笙、梁仲恆、林家熙與黃愷傑等組成熱血消防隊伍入火場救人。為呈現消防工作真實面貌，他們開鏡前經過嚴格訓練及上「消防精讀班」。其中半空繩索訓練在高逾20層樓的地方演練，廖子妤嚇得灑淚當場。

娛樂組

王丹妮、廖子妤、阿Dee和魏浚笙等開拍《焚城》前，接受監製江志強特意安排的各項嚴格訓練，在「消防精讀班」學習如何穿消防制服、操作爆破工具，掌握各種專業術語和手勢；除技術上的挑戰，眾人還要通過體能訓練培養團體精神。

當中最具壓力是於半空繩索訓練，一班演員被帶到一幢逾20層樓高的大廈天台，挑戰在高空繩陣移動。主動自薦任攝影師的謝君豪免受訓練，打趣說：「我喺下面支持佢哋，我係攝影師，應該匿埋在鏡頭後面。」

魏浚笙阿Dee中途想放棄

率先挑戰的魏浚笙看教練示範時已非常驚恐，大嗌：「唔係一般難度。」雖然有鋼索安全措施，但從繩陣到地面距離高逾20層樓，現場所有人都屏息靜氣。魏浚笙最後挑戰成功，大聲歡呼說：「有啲想嘔，上到一半真係有啲後悔，差啲想放棄。」

阿Dee開玩笑問：「唔玩得唔得？」他不斷自我鼓勵：「真係唔驚呢…….」他中途笑言想放棄，還是堅持完成。梁仲恆自言從未玩過這種高空活動，內心雖忐忑，但也順利完成。運動細胞極佳的黃愷傑輕鬆過關，身手矯健的姿態更引來全場掌聲。林家熙無論事前事後，都表現得非常淡定有信心。

王丹妮半空擺超人姿勢

王丹妮挑戰前要克服心理障礙，「其實我怕高，玩跳樓機都驚」。她憑手長腳長的優勢通過考驗，還在半空中擺出超人姿勢。好姊妹廖子妤沒那麼順利，平日連摩天輪都不敢玩，在繩陣上手震腳震，無法前進，驚得在半空中落淚，事後表示：「覺得自己會唔會死喺呢度，成個人震晒，見到每個人都望住我，覺得好瘀，見大家為我打氣，又覺得有種團體精神。」

王丹妮之後不斷安慰廖子妤，主動陪她一起完成挑戰，最終兩人互相扶持順利過關。廖子妤說：「做完這個訓練，好似咩都做到咁，同王丹妮建立了互相信任的默契。」

高空訓練後，監製還安排戶外BBQ及團體遊戲，進一步加深一班演員之間的默契和信任，令大家戲裏戲外都打造出生入死、肝膽相照的情誼。

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