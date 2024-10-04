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娛樂

李龍基因未婚妻入獄險患情緒病 王青霞明年7．7出獄 婚後定居佛山

【明報專訊】李龍基昨日出席活動自爆未婚妻王青霞（Chris）入獄後，曾陷情緒病邊緣，隱居謝絕一切活動，獨留家中對着四面牆，茶飯不思，幸得身邊朋友關心鼓勵出來相聚 ，慢慢放鬆心情，否則會患抑鬱症。他表示待未婚妻明年7月7日刑滿出獄後會盡快結婚，希望對方以李龍基太太身分申請來港居住，並透露Chris在佛山有1800呎物業，婚後一同居住，日後他會香港和佛山兩邊走。

記者：柯美

李龍基、吳思遠、田啟文、黃百鳴、鄭丹瑞、黃德斌與徐天佑等昨日出席有關抑鬱症的訪談節目《好心情》發布會，李龍基表示很支持節目主持陳德森導演，對方是「榕光社」永遠榮譽會長，好有善心關懷弱勢社群，幫助過很多人。

天氣轉涼 擔心Chris獄中不夠衣物

李龍基自言曾差點患情緒病，未婚妻Chris入獄後，有段時間情緒低落，如隱居一樣，謝絕一切活動，獨個兒在家中對着四面牆，茶飯不思，幸獲朋友關心，鼓勵他有空出來聚會，心情才慢慢放鬆，否則會有抑鬱症。

李龍基透露Chris明年7月7日刑滿出獄，會到深圳接對方，有見近日天氣轉涼，擔心未婚妻不夠保暖衣物，「她身體狀况和心態很正面，大家有目標，人就有希望」。他表示待Chris出獄會盡快結婚，希望改變對方身分，用李龍基太太名義，讓她可以申請來港居住。

Chris父贈愛女姑婆屋

李龍基稱不知要申請多少年，因為內地每個地方政策不同，不知道未婚妻那個地方的申請速度快不快。他打算申請未批前，與Chris在佛山居住，「因Chris爸爸曾擔心女兒嫁不出，所以買了個1800呎物業做姑婆屋，到時我會香港、佛山兩邊走」。

徐天佑當治療師不忘攻幕前

徐天佑兩年前在英國逗留半年，除探望家人，還修讀了身心靈課程，回港後開班授徒，目前已有200名學生，「不少人上堂後，情况有好轉，導演陳德森得知後也來上堂，情緒亦得以紓緩，所以邀請我在《好心情》中跟大家分享」。徐天佑稱現在雖是治療導師，但有合適劇本，依然會拍戲，去年做了一齣舞台劇。

黃德斌認演員易患抑鬱症

黃德斌透露11月與葉童合演舞台劇《唔講得》，未開始綵排，目前先背劇本，因對白又多又長，也有難度，「做舞台劇不同拍劇和電影有得分場，舞台劇一氣呵成，加上今次舞台劇注入高科技，自己都未試過，要看怎樣配合，開吓眼界」。說到抑鬱症，黃德斌認演員很易患上抑鬱症，因演員好被動，工作不穩定，會擔心收入。

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