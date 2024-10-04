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娛樂

演協School Tour第二站 古仔首見識女校男廁

【明報專訊】香港演藝人協會（演協）會長古天樂（古仔）關注學童心理健康，發起行動，繼第一站到訪其母校迦密中學後，前日再率領演協理事副會長余安安、秘書長張繼聰、司庫周家怡、理事岑珈其、游學修、J.Arie到九龍真光中學舉行「PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁」第2站，吳林峰、林千渟、李玗蓁及周國賢擔任表演嘉賓，鄭文、黃芳雯任活動司儀。他們出場時全校師生熱烈歡呼，古仔向同學呼籲：「知道讀書有一定壓力，不過最重要是3件事，第一讀書不是求分數，第二千祈不要比較，第三不要鑽牛角尖，遇到問題要同人分享。」

今次在女校舉行活動，古仔笑言好想藉此見識女校是什麼情况，他之前想，究竟有沒有男廁？他見有男教師便有男廁。他又指岑珈其與游學修到訪女校感怕醜，令全場學生鼓掌大笑。岑珈其及游學修主持「口試王」議題是「單性別學校是否比男女校更好」，他們落場跟老師及同學們辯論，爆出不少笑料。辯論期間，張繼聰笑指對議題感質疑：「雖然我讀男女校，但我覺得自己似讀女校，因我從來無望過男仔。我同老婆（謝安琪）都在中學認識，如果我哋讀單性別學校，我的仔女就無機會出世。」 古仔被問到支持男女校定單性別學校？他說：「那時放學成日走去女校；女校有個明星，所以好好奇。自己比較鍾意男女校。」

周家怡唱《模稜兩可》超緊張

周家怡與周國賢合唱歌曲《模稜兩可》，周家怡首次唱現場十分緊張，「近期覺得潛意識好重要，當有壓力時，就不斷話『我好好呀、我好好呀』，𠵱家就不斷同自己講『我係歌手、我係歌手』」。周國賢笑言受周家怡的緊張感染，出台前吃香蕉減壓。

娛樂組

相關字詞﹕School Tour 香港演藝人協會 古天樂（古仔）

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