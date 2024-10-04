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娛樂

【開箱】《小丑：雙瘋》人設崩壞 蝙蝠俠反派失戀最痛

【明報專訊】改編自DC超級英雄漫畫的《Joker小丑》，導演托德菲臘斯（Todd Phillips）把《蝙蝠俠》經典奸角重新定義，彷彿變成堅盧治（Ken Loach）鏡頭下受盡社會壓迫的低下階層，最後作出反抗，實行以暴易暴，為「小丑」阿瑟成魔之路提供合理解釋。相隔5年，續集《小丑：雙瘋》《Joker: Folie ÀDeux》把一切推倒重來，以2億美元（約15.6億港元）拍攝一部寶萊塢式歌舞片，加上主角人設崩壞，就算金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與百變天后Lady Gaga如何賣力演出，恐怕票房口碑將與小丑下場一樣慘淡。

Gaga扮演說謊女人

《Joker小丑》2019年上映，先奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎，華堅馮力士亦獲頒奧斯卡影帝，叫好之餘更加叫座，僅以6000萬美元（約4.68億港元）製作費換來10億美元（約78億港元）票房，一度成為美國史上最賣座R級片（17歲以下觀衆須由成人陪同入場）。導演托德菲臘斯曾經表明無意開拍續集，或許受到「不可抗力因素」影響，最後出爾反爾，新片《小丑：雙瘋》上月在威尼斯影展舉行首映禮，全場觀眾起立拍掌12分鐘，影評人卻不買帳，截至昨日為止，美國爛番茄網站綜合79篇影評文章，此片得分跌至不及格的49%，可見反應兩極。

《小丑：雙瘋》美國今天（4日）開畫，香港提早兩日上映，故事承接上集結局，「小丑」阿瑟（華堅馮力士飾）槍殺清談節目主持梅利富蘭克林（羅拔狄尼路飾）等人被捕，囚禁於葛咸城的阿卡漢精神病院，等待開庭審訊。此時阿瑟霸氣全無，眼神空洞，彷彿一具行屍走肉。直至在院內邂逅女病人蕾（Lady Gaga飾），她自認是「小丑」的狂熱粉絲，主動投懷送抱，讓阿瑟首次感受到愛情的溫暖，為他帶來生存的意義和希望，至於蕾為何借故親近？這個「說謊的女人」背後有何動機？未有明確交代。

歌舞場面真有必要？

電影大致分成兩部分，上半場是阿瑟與蕾的愛情故事，下半部則是冗長無趣的法庭戲，代表律師計劃以阿瑟患上「精神分裂」為抗辯理由，把一切罪名推諉在他的另一重人格「小丑」身上，阿瑟卻搞亂局，庭上解僱律師，要求自我答辯，最後改口認罪，蕾與支持者失望下拂袖而去。正當陪審團宣布裁決之際，汽車炸彈忽然襲擊法庭，以為導演鋪排多時的高潮戲終於來臨？期望再次落空，結局在此不贅，只可說蕾最後跟阿瑟說：「從你放棄那刻開始，一切已經完了。」不禁令人聯想起城中名人「何伯」的故事，當人財兩失後，終將落得被遺棄的下場。

值得一提的是，預告片曾經出現阿瑟與蕾打扮成「小丑」及「小丑女」模樣，在法院門外樓梯亢奮起舞的情景，誤導觀眾以為他倆戰勝法律，大搖大擺離開法院的錯覺，事實卻是電影並未收錄這一幕，難免令人覺得受騙。

如先所言，導演把《小丑：雙瘋》拍成歌舞片，要求華堅馮力士與Lady Gaga在拍攝現場即席演唱《That's Entertainment!》、《Get Happy》及《What the World Needs Now Is Love》等經典老歌，視聽效果出色，然而看罷全片，難以理解此舉意圖，莫非二人不把歌詞大聲唱出來，無法表達心聲？

阿卡漢病院不設防

也許托德菲臘斯企圖透過《小丑：雙瘋》打破上集的固有印象，包括觀眾對角色的認知和感情的投射，取而代之的是建立一個更脆弱、沉溺和分崩離析的世界觀，藉以表達「小丑」與「小丑女」的末世愛情有多悽美動人。問題是身兼編劇和導演的托德同時摧毀主角設定，原本濫殺無辜的阿瑟，變成任人魚肉的廢物，其中一幕講述精神病院守衛要求他在小丑傳記上簽名，阿瑟以為對方是粉絲，於是爽約答應，原來只是一廂情願，守衛笑言待他判處死刑後，此書便可轉售圖利，阿瑟聞言感到不快，竟在首頁寫上「希望你患癌症吧」字樣，然後掉頭離去，行為相當幼稚，跟昔日殺人不眨眼的梟雄形象，形成強烈落差。

另一方面，根據漫畫原著，阿卡漢精神病院是個守衛森嚴、高度設防的「人間地獄」，電影以此作為主要場景，卻被改成蕾付費便可自出自入、唱K睇戲一應俱全的度假村，甚至跟阿瑟性交亦無人阻止的時鐘酒店，難怪有觀眾看到二人在「阿卡漢酒店」巨型霓虹燈牌前載歌載舞一幕，忍不住發出冷笑。

上映日期：10月2日

相關字詞﹕Lady Gaga 華堅馮力士 托德菲臘斯 小丑：雙瘋 開箱

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