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娛樂

美莉布朗婚照泄蜜 《怪奇物語》「爸爸」馬修莫汀主持婚禮

【明報專訊】《怪奇物語》20歲女星美莉布朗（Millie Bobby Brown）今年5月在意大利舉行婚禮，低調下嫁美國搖滾樂隊Bon Jovi主將Jon Bon Jovi的22歲兒子Jake Bongiovi，當時僅邀少數親友出席，婚禮過程保密，直至昨日二人終於透過社交媒體公開婚照並留言「永遠成為你的妻子／丈夫」，大方放閃。

美莉布朗與任職模特兒的Jake在2021年6月公開戀情，去年4月宣布訂婚，英國《太陽報》今年5月報道二人婚訊，Jon Bon Jovi事後亦證實榮升「老爺」。從美莉公開婚禮照片可見，她穿著以色列時裝品牌Galia Lahav的多款婚紗，在意大利莊園出嫁，最令粉絲驚喜的是《怪奇物語》劇中飾演反派布倫納博士、美莉稱為「爸爸」的60歲男星馬修莫汀（Matthew Modine）擔任婚禮主持，網民大讚有關安排窩心。

提起Jon Bon Jovi，昨日透過社交媒體分享他返回家鄉新澤西州母校，在他捐款並命名的表演藝術中心門外拍照留念，「多謝製作這幅肖像畫的學生，以及令這日變得格外有意義的母校」。另一方面，Jon Bon Jovi又與相識多年的「T教練」合照，他在2000年發行《Just Older》的歌詞便曾提及這位導師的名字，粉絲應該不覺陌生。

相關字詞﹕馬修莫汀 怪奇物語 Jake Bongiovi 美莉布朗

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