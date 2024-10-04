《首爾之春》鄭雨盛膺釜日影帝 《黑道深淵》宋仲基奪最佳男配角感謝家人支持

文：蘇珮欣

《首爾破笑組》金東旭及《火星生活》高雅星擔任釜日電影獎司儀，頒獎禮昨日下午5時舉行，活動前有打手印儀式，有韓媒指現場聚集大量記者，主辦單位未有安排採訪區，雙方經過20分鐘討論後，未能達成共識，記者集體離場以示抗議，活動則如期進行，《塑料大棚》金瑞亨、《閨密盜賞團》金鐘洙及《烏托邦浩劫》朴寶英齊齊打手印。宋仲基在紅地氈上與粉絲自拍，盡顯親民個性；鄭雨盛與《魷魚遊戲》李政宰壓軸亮相，大會特別為他倆灑紙碎，大搞氣氛。

林智妍十年奪一獎

頒獎禮正式舉行，《左輪殺姬》擊敗勁敵《12.12：首爾之春》、《破墓》、《枕邊怪嚇》及《韓戲逼人》拿下最佳電影，此片由《無賴漢》吳勝旭執導、《密限》影后全度妍飾演貪污女警，為錢替人頂罪入獄，出獄後為了追討報酬而調查案件真相。《黑暗榮耀》林智妍戲中飾演夜總會老闆娘，獲頒最佳女配角，她在台上表示10年前憑《人間中毒》拿下釜日電影新人獎，如今奪得女配角，笑說：「想再得獎的話，是否又要等多10年？」

最佳男主角賽前競爭激烈，結果落在《12.12：首爾之春》鄭雨盛手上，打敗《韓戲逼人》宋康昊、《12.12：首爾之春》黃政民、《男航女機師》趙正錫及《沒有美色殺人狂》李熙俊，首次贏得釜日影帝。鄭雨盛在台上表示，這個獎項對他來說很沉重，感謝拍檔黃政民令到他的角色發光發亮，高呼：「政民哥，我得獎了。」最佳女主角由《鄭順》金錦順奪得。

宋仲基憑《黑道深淵》撼低《絕命狂逃》具教煥、《沒有美色殺人狂》朴智煥、《韓戲逼人》吳正世及《破墓》劉海鎮，拿下最佳男配角，基哥表示《黑》片不只是流氓的故事，更涉及兩名被虐少年的傷痛，「感謝導演、編劇、電影公司高層等台前幕後，今後我會更努力成為好演員，最後想對心愛的家人說聲謝謝」。基哥妻子兼《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders）現正懷孕，他將成為兩孩之父。年度明星獎是《12.12：首爾之春》李浚赫及《屍蹤》申惠善。

有村架純戶外分享

另一方面，正在海雲台舉行第29屆釜山國際電影節，多部參展電影昨在戶外舉行座談會，包括姜棟元和朴正民合演開幕電影《戰，亂》、薛景求與金喜愛主演《普通的家庭》、女團Twice成員多賢與朴振永合演韓版《那些年，我們一起追的女孩》、松重豐自導自演日本片《孤獨的美食家》，以及有村架純和坂口健太郎合演Netflix電影《再見的延續》等。姜棟元與朴正民因合作而產生「兄弟情」，後者表示拍攝完畢，不能與前者再見，感到非常掛念。姜棟元亦認同二人感情很好，有時看着朴正民演戲，忍不住眼泛淚光，開玩笑說二人似拍愛情片。