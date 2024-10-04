明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《首爾之春》鄭雨盛膺釜日影帝 《黑道深淵》宋仲基奪最佳男配角感謝家人支持

【明報專訊】第33屆釜日電影獎昨在海雲台舉行頒獎禮，《左輪殺姬》（前譯：左輪手槍）獲頒最佳電影，兼奪女配角（林智妍）及攝影合共3獎；金知雲執導《韓戲逼人》包辦最佳導演、女新人（鄭秀晶）及配樂，兩片並列大贏家。鄭雨盛憑《12.12：首爾之春》首次登上釜日影帝寶座，宋仲基以《黑道深淵》贏得最佳男配角，即將成為兩孩之父，不忘感謝家人支持。

文：蘇珮欣

《首爾破笑組》金東旭及《火星生活》高雅星擔任釜日電影獎司儀，頒獎禮昨日下午5時舉行，活動前有打手印儀式，有韓媒指現場聚集大量記者，主辦單位未有安排採訪區，雙方經過20分鐘討論後，未能達成共識，記者集體離場以示抗議，活動則如期進行，《塑料大棚》金瑞亨、《閨密盜賞團》金鐘洙及《烏托邦浩劫》朴寶英齊齊打手印。宋仲基在紅地氈上與粉絲自拍，盡顯親民個性；鄭雨盛與《魷魚遊戲》李政宰壓軸亮相，大會特別為他倆灑紙碎，大搞氣氛。

林智妍十年奪一獎

頒獎禮正式舉行，《左輪殺姬》擊敗勁敵《12.12：首爾之春》、《破墓》、《枕邊怪嚇》及《韓戲逼人》拿下最佳電影，此片由《無賴漢》吳勝旭執導、《密限》影后全度妍飾演貪污女警，為錢替人頂罪入獄，出獄後為了追討報酬而調查案件真相。《黑暗榮耀》林智妍戲中飾演夜總會老闆娘，獲頒最佳女配角，她在台上表示10年前憑《人間中毒》拿下釜日電影新人獎，如今奪得女配角，笑說：「想再得獎的話，是否又要等多10年？」

最佳男主角賽前競爭激烈，結果落在《12.12：首爾之春》鄭雨盛手上，打敗《韓戲逼人》宋康昊、《12.12：首爾之春》黃政民、《男航女機師》趙正錫及《沒有美色殺人狂》李熙俊，首次贏得釜日影帝。鄭雨盛在台上表示，這個獎項對他來說很沉重，感謝拍檔黃政民令到他的角色發光發亮，高呼：「政民哥，我得獎了。」最佳女主角由《鄭順》金錦順奪得。

宋仲基憑《黑道深淵》撼低《絕命狂逃》具教煥、《沒有美色殺人狂》朴智煥、《韓戲逼人》吳正世及《破墓》劉海鎮，拿下最佳男配角，基哥表示《黑》片不只是流氓的故事，更涉及兩名被虐少年的傷痛，「感謝導演、編劇、電影公司高層等台前幕後，今後我會更努力成為好演員，最後想對心愛的家人說聲謝謝」。基哥妻子兼《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders）現正懷孕，他將成為兩孩之父。年度明星獎是《12.12：首爾之春》李浚赫及《屍蹤》申惠善。

有村架純戶外分享

另一方面，正在海雲台舉行第29屆釜山國際電影節，多部參展電影昨在戶外舉行座談會，包括姜棟元和朴正民合演開幕電影《戰，亂》、薛景求與金喜愛主演《普通的家庭》、女團Twice成員多賢與朴振永合演韓版《那些年，我們一起追的女孩》、松重豐自導自演日本片《孤獨的美食家》，以及有村架純和坂口健太郎合演Netflix電影《再見的延續》等。姜棟元與朴正民因合作而產生「兄弟情」，後者表示拍攝完畢，不能與前者再見，感到非常掛念。姜棟元亦認同二人感情很好，有時看着朴正民演戲，忍不住眼泛淚光，開玩笑說二人似拍愛情片。

相關字詞﹕釜山國際電影節 釜日電影獎 宋仲基 鄭雨盛

上 / 下一篇新聞