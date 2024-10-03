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娛樂

Lisa巴黎見「未來老爺奶奶」密密斟

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink成員Jennie和Lisa先後出席巴黎時裝周活動，前者以湖水藍色熱褲性感造型亮相Chanel花生騷，Lisa則獲邀欣賞Louis Vuitton春夏季新裝。據現場目擊者稱，Lisa跟《蜘蛛俠》女星辛蒂雅（Zendaya）並肩而坐，睇騷期間有說有笑，更隨着音樂一起跳舞，表現相當投入。

Lisa無論在公在私都跟Louis Vuitton關係密切，除了獲邀擔任宣傳大使，早前在美國紐約中央公園舉行《Global Citizen Festival》音樂會首次公開演唱新歌《Moonlit Floor》，歌詞提到「綠色眼睛法國男孩」，被指是向緋聞男友兼LVMH集團三公子Frederic Arnault示愛。昨日她在花生騷上喜遇LVMH集團董事長Bernard Arnault及其妻Helene，三人談笑風生，Lisa更一度拖着「未來奶奶」手臂，表現親暱。

提起Blackpink，早前宣布簽約Atlantic Records唱片公司的隊友Rose昨日傳來喜訊，透過社交媒體宣布12月6日推出首張個人專輯《Rosie》，同時公開新碟封面及宣傳照，「我為這張專輯投入不少血汗和淚水，急不及待讓大家聆聽我的心事」。

相關字詞﹕辛蒂雅 Louis Vuitton

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