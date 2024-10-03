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娛樂

《因為不想吃虧》結局收視升 申敏兒避談金宇彬

【明報專訊】《海岸村Cha~Cha~Cha》申敏兒與《The Penthouse上流戰爭》金永大合演韓國有線頻道tvN愛情喜劇《因為不想吃虧》，前晚播出第12集結局，收視4.7%，比上集微升0.9個百分點，雖然未能突破全劇最高位第6集的4.9%成績，但已比另一有線台ENA的《致我的解離》第4集2.3%為佳，繼續成為同時段收視冠軍，總算圓滿落幕。

《因為不想吃虧》結局播出後，申敏兒接受韓媒訪問，分享拍攝心得和劇終感言。她表示此劇去年10月開鏡，「不經不覺，我和孫海英（劇中角色）已經相處一年，隨着結局播出，感到有點不捨和難過」。她大讚角色有趣，明明在演喜劇，卻又經常要講粗言穢語，「最初有點尷尬，因為與現實中的自己不符，逐漸覺得很好玩，觀眾也讚海英有魅力」。除了觀眾大讚，男友金宇彬可有捧場？申敏兒笑說：「聽說他睇得好開心。」二人拍拖接近10年，被問到公開戀情後，可會感到壓力？她否認並解釋：「由於我和金永大在演愛情故事，有很多觀眾支持他倆，所以出於好意，刻意不提及對方（金宇彬）才是正確做法。」事實上，早前金宇彬宣傳Netflix電影《黑帶出勤中》也曾被問到對女友新劇的意見，他的答案大同小異，「因為劇集正在熱播，我會盡量克制自己的發言」。

相關字詞﹕金永大 金宇彬 申敏兒 因為不想吃虧

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